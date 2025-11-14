ChatGPT'de Yeni Dönem: Sohbetlerde Yalnız Olmayacaksınız!

OpenAI, kısa bir süre önce yapay zeka alanında hareketliliğe neden olan GPT-5.1 modelini kullanıma sunmaya başladığını duyurdu. Bu duyurunun üzerinden kısa bir süre sonra şimdi de son derece ilgi çekici bir özelliği tanıttı. Bu özellik sayesinde ChatGPT'yi de içeren grup sohbetleri gerçekleştirmek mümkün hâle geliyor.

ChatGPT, Grup Sohbetleri Özelliği Alıyor

OpenAI, ChatGPT ile grup sohbeti yapma özelliğini test etmeye başladı. Şu anda yalnızca Japonya, Yeni Zelanda, Tayvan ve Güney Kore'de erişime açık olan özellik, aynı anda hem şirketin sohbet botu hem diğer kişilerle sohbet etmenize imkân tanıyarak ChatGPT'yi bir tür mesajlaşma uygulamasına dönüştürecek.

Yapay zeka destekli sohbet botu, grup sohbetlerinde konuşmanın akışını takip edecek. Ne zaman yanıt vereceğine ya da sessiz kalacağına bağlama göre karar verecek. Örneğin siz arkadaşlarınıza hitap ediyorsanız ChatGPT üstüne alınmayacak ancak sohbet botuna fikir danışmak istediğinizde bunu anlayacak ve size cevap verecek.

Bu bakımdan ChatGPT'nin grup sohbetlerinde bir tür üçüncü göz olarak kalacağı söylenebilir. Yalnızca ihtiyacınız olduğunda devreye giren bir sohbet botu olacak ve onun yazdığı mesajlar diğer tüm katılımcılar tarafından görüntülenebilecek. Özellikle cevap vermesini istediğinizde -örneğin ısrarla bir şeyler sormanıza rağmen tepkisiz kaldığında- ona "ChatGPT" diyerek seslenebileceksiniz.

Grup sohbetleri, arkadaşlarınızla olan sohbetlerinizi daha da eğlenceli hâle getirecek çeşitli özellikler sunacak. Örneğin mesajlara emojilerle tepki verebilecek ya da grup üyelerinin profil fotoğrafını kullanarak dikkat çekici görseller oluşturabilecek ki bu özelliğin ilk piyasaya sürüldüğü sırada herkesin ilgisini çekeceğinden şüphe yok.

ChatGPT, grup sohbetleri için OpenAI'ın yeni tanıttığı GPT-5.1 modelini kullanıyor. Şirket, test aşamasında kullanıcılardan geri bildirim toplayacak ve elde ettiği bilgilere göre birkaç iyileştirme yapacak. Daha sonrasında ise özelliği daha fazla ülkede kullanıma sunmaya başlayacak. Henüz test sürecinin başında olduğu için net bir tarih vermek zor ancak güvenlik gibi faktörler de göz önünde bulundurulacak olursa genel kullanıma açılması birkaç ay sürebilir.