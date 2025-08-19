Bakan Açıkladı! Spotify'dan Kritik Türkiye Hamlesi

Dünyanın en popüler dijital müzik platformlarından Spotify, Avrupa’dan Kuzey Amerika’ya, Latin Amerika’dan Asya, Orta Doğu ve Afrika’ya kadar birçok bölgede ofisleriyle faaliyet gösteriyor. Global ölçekte büyümesini sürdüren dev şirketin son gelen bilgilere göre Türkiye’de de bir ofis açmaya hazırlandığı belirtiliyor. İşte ayrıntılar…

Spotify, Türkiye'de Ofis Açıyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kısa süre önce kullanıma açılan yerli sosyal medya platformu Next Sosyal üzerinden yaptığı paylaşımda, Spotify yetkilileriyle bir araya geldiklerini ve önemli adımlar konusunda kararlar alındığını duyurdu.

Spotify’a hak ettiği desteğin sağlanması için kısa sürede somut adımlar atacaklarını ifade eden Ersoy, şirketin 2026 yılında İstanbul’da ofis açacağını açıkladı. Bu adımla birlikte işbirliklerinin daha da güçleneceğini belirten Bakan, dikkat çeken duyurusunda şu sözlere yer verdi:

Önemli bir eksiklik olan Spotify Türkiye ofisi açılıyor. 2026'da İstanbul'da ofis açacak olan Spotify, bu alandaki işbirliklerini daha da derinleştirecek. Şirket yetkilileri ve müzik endüstrisi temsilcilerimizle nasıl ortak adımlar atılacağını masaya yatıracağız. Eylül ayında İstanbul'da açılışını yapacağımız Müzik Zirvesi'nden önemli sonuçlar bekliyoruz. Türk sanatçıların küresel başarısı, 2024'te 2,8 milyar yeni dinleyiciye ulaşarak dünya listelerinde rekor kırdı. Artık telif gelirlerinin yarısından fazlası Türkiye dışındaki dinleyicilerden geliyor. Genç yetenekleri ve kadın sanatçıları da destekleyecek bu güçlü işbirliği, kültürel diplomasimize de yeni bir ivme kazandıracak. Türkiye'nin zengin müzik mirasını ve kültürünü dünyaya tanıtacak bu ve benzeri adımlarda Spotify ekibiyle yakın çalışmaya devam edeceğiz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.