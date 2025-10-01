Türkiye'de Spotify'a Zam Geldi! Müzik Dinlemek Lüks Oldu

Dünyanın en popüler dijital müzik platformlarından biri olan Spotify'ın Türkiye abonelik ücretlerine zam geldi. Şirket tarafından uygulanan yeni zamla birlikte platformun şu an Türkiye'de sunduğu en düşük abonelik planının fiyatına yaklaşık yüzde 66 oranında zam geldi. Yeni abonelikler, zamlı fiyatlar üzerinden alınmaya başlandı.

Spotify'ın Türkiye Abonelik Ücretleri Ne Kadar Oldu?

Spotify'ın abonelik ücretlerine gelen zamla beraber bireysel aboneliğin ücreti aylık 59,99 TL'den 99 TL'ye yükseldi. Öğrenci planını kullananlar ise her ay artık 32,99 TL değil, 55 TL ödeyecek. 2 Premium hesap kullanma fırsatı sunan Duo planının aylık fiyatı 79,99 TL yerine 135 TL'ye artarken aile paketinin fiyatı ise aylık 99,99 TL'den 165 TL'ye çıktı.

