Yakında Sevdiğiniz Sanatçıların Konser Biletini Spotify'dan Alabileceksiniz!

Popüler müzik paylaşım ağı Spotify, sadece şarkı dinlenen bir yer olmaktan çıkıp tam kapsamlı bir ekosisteme dönüşmeye devam ediyor. Şirket son olarak kullanıcıların yıllardır beklediği yeni bir özelliği daha bünyesine eklediğini duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre ünlü biletleme platformu SeatGeek kısa bir süre önce Spotify ekosistemine dahil oldu. Artık kullanıcılar Spotify üzerinden konser biletleri ve daha fazlasına kolayca ulaşabilecek. İşte detaylar!

Spotfiy Uygulama İçi Konser Bileti Satışı Nasıl Çalışıyor?

SeatGeek ve Spotify arasındaki yeni işbirliği sayesinde kullanıcılar sevdikleri sanatçıların profillerinde veya yaklaşan turne tarihlerinde gezinirken doğrudan bilet satın alma bağlantılarıyla karşılaşacak. Tamamen kullanıcı odaklı tasarlanan yeni sistem temel olarak kullanıcıların farklı sitelerde veya sekmelerde bilet arama derdini ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Yapılan duyuruya göre kullanıcılar aşağıdaki adımları takip ederek Spotify üzerinden kolayca konser bileti bulabiliyor:

Spotify'de dinlediğiniz sanatçıların profillerine giriş yapın. Yaklaşan etkinlikler bölümüne gidin. SeatGeek altyapısıyla desteklenen bilet yönlendirme bağlantılarına tıklayın. İlgili konser biletini satın alabilirsiniz.

Ne Zaman Kullanıma Sunulacak?

Yapılan resmi açıklamalara göre yeni özellik an itibarıyla SeatGeek'in birincil bilet satıcısı olarak hizmet verdiği ABD'deki 15 büyük etkinlik alanını kapsıyor. Nashville'deki Nissan Stadyumu ve Glendale'deki State Farm Stadyumu gibi devasa arenalar bu sisteme dahil edilen ilk mekanlar arasında yer alıyor.

Özellik ilk etapta ABD pazarına odaklanmış olsa da, platformun küresel vizyonu düşünüldüğünde işlerin burada kalmayacağı kesin. Türkiye'deki aktif Spotify kullanıcı kitlesi ve yoğun konser kültürümüz göz önüne alındığında yerel bilet firmalarıyla yapılacak olası anlaşmalarla bu özelliğin çok yakında ülkemize de ayak basması kuvvetle muhtemel.

Spotify geçtiğimiz dönemlerde 45'ten fazla biletleme ortağıyla sanatçılara 1 milyar doların üzerinde devasa bir bilet satışı geliri yaratmıştı. Şirketin yeni konser bileti satışı hamlesini Türkiye gibi diğer bölgelere de genişleterek bu alandaki başarısını artırması bekleniyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.