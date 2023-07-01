Spotify'a Uzun Metrajlı Müzik Videoları Geliyor!

Spotify'ın özellik portföyünü genişletmek ve rakipleriyle rekabet edebilmek için platformuna uzun metrajlı müzik videoları eklemeyi düşündüğü bildiriliyor.

Yayın hizmeti şimdilik konuya dair yorum yapmayı reddederken, Bloomberg'den kaynaklar Spotify'ın bu özelliği gerçeğe dönüştürmek için potansiyel ortaklarla görüştüğünü ortaya koyuyor. Bu yeni özelliği kimin destekleyeceği ve ne zaman kullanıma sunulacağı belirsizliğini korusa da bu hamle popüler müzik akış platformundaki kullanıcı deneyimini önemli ölçüde geliştirebilir.

Spotify'ın Yeni Özelliği Nasıl Çalışıyor?

Şu anda Spotify'ın video içeriği podcast'ler, kısa hikaye anlatımı klipleri ve şarkılara eşlik eden döngüsel GIF'lerle sınırlı. Şirket bu yılın başlarında TikTok benzeri bir ana sayfa akışı sunmuş olsa da öncelikle video görüntülemeden ziyade müzik ve podcast keşfine odaklanıyor.

Müzik videolarını müzik akışı hizmetlerine dâhil etme fikri yeni değil, zira Apple Müzik bu özelliği yıllardır sunuyor ancak Spotify'ın müzik videolarına yer vermesi, Apple'ın sunduklarına rakip olmasına ve YouTube'da video izleyen kullanıcıları çekmesine yardımcı olacak.

Peki siz Spotify'ın bu yeni özelliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.