Spotify Wrapped 2024 Neden Çoğu Kimse İçin "Hayal Kırıklığı" Oldu?

Spotify’ın her yıl müzik severlere sunduğu Wrapped özeti, yine yılın son günlerine damga vurdu. İnsanların müzikle olan bağlarını bir kez daha gözler önüne seren bu özellik; kimileri için nostaljik bir yolculuk oluyor, kimileri içinse eğlenceli bir kendini keşif fırsatı.

Ancak herkes her zaman mutlu olmuyor. Özellikle de Spotify algoritması, "geçici ve kalıcı" arasındaki farkı anlayamadığı zamanlarda. Bir kullanıcı, Spotify Wrapped'in neden başarısız olduğunu 7 yaşındaki oğlunun uyku alışkanlıklarına bakarak anlatmış.

Ölçümler İçin Parametreler Kısıtlı

Bir Spotify kullanıcısı bu yıl hazırlanan özetinden hiç memnun değildi. Çünkü 7 yaşındaki oğlu, geceleri ninni niyetine klasik müzik açılmasını istiyordu. Babası olarak bu isteğe sessiz kalmayan kullanıcı, gecelerce Spotify'dan klasik müzikler çaldı.

Bu muhtemelen oğlan için çok iyi bir şey ama görünen o ki Spotify hesabı için pek de hayırlı değildi. Kullanıcı, deneyimini şöyle anlatarak isyan ediyor:

Johann Sebastian Bach, Erik Satie ve Vivaldi ile dolup taşan bir müzik geçmişim oldu. Hatta Spotify, beni "klasik müzik aşığı" olarak tanımladı. Evet, klasik müzik dinlemeyi severim ama bu o kadar da değil! 117 bin dakikalık dinleme süresinin büyük kısmını oğlumun uyku müziği oluşturdu ve bu yılın müzik profilimi tamamen gölgede bıraktı. Spotify Wrapped sayesinde müzik zevkimden çok, oğlumun uyku alışkanlıklarını öğrendim.

Basit Bir Öneri Özelliği Yeterli Olurdu

Bu kullanıcı tamamen kişiselleştirilmiş bir özetten ziyade bütün dinleme alışkanlıklarını gölgede bırakan isimleri görünce adeta yıkılmış. Wrapped deneyimini üst düzey geliştirmek istiyorlarsa ebeveynlere özel bir filtre eklenmesi gerektiğine inanıyor.

Örneğin, "Bu yılın Wrapped'ine sadece kendi dinlediklerimi dahil et" tarzında bir seçenek sunulabileceğini düşünüyor.

Kullanıcı ayrıca bu yıl entegre edilen anlamsız yeniliklere, yapay zekalı DJ ve podcast'lere de isyan etti. Tüm bunların "gereksiz" olduğunun altını çizerken ayrıca kullanıcılarının kendi karakterini yansıtan verileri görmek istediğini, abartılı YZ projeleriyle vakit kaybetmekten hoşlanmadıklarını da bildirdi.

Wrapped, genelde bizimle müzik arasında kurduğu samimi bağla özel bir yer tutar. Ama bu yıl, benim için sadece oğlumun uyku alışkanlıklarının bir özeti oldu. Spotify, lütfen bu söylediklerimi dikkate al ve bir dahaki yıl hepimizin yüzünü güldürecek bir Wrapped deneyimi sun!

Sizin Spotify Wrapped sayfanız beklediğiniz gibi miydi? Değiştirilmesi gereken bir özellik olduğunu düşünüyor musunuz? Sizce bu adam isyanında haklı mı? Yorumlarda tartışmaya bekliyoruz!