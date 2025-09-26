Spotify'dan Şaşırtan Karar: Çok Sayıda Şarkı Kaldırılacak

Spotify, dijital müzik platformundan çok sayıda şarkının kaldırılmasına neden olacak bir karar aldı. Yapay zeka politikasını yeniden ele alan şirket, platform genelinde giderek yaygınlaşan yapay zeka üretimi ve spam içeriklere karşı yeni kurallar belirledi. Bu doğrultuda yeni politikaya aykırı olan içeriklere Spotify'da izin verilmeyecek.

Spotify, Yeni Yapay Zeka Politikasını Hayata Geçiriyor

En iyi müzik uygulamaları arasında yer alan Spotify, yeni yapay zeka politikasının duyurusunda üretken yapay zeka araçlarının gelişme hızından çok sayıda sanatçının rahatsız olduğuna dikkat çekerek platformda yapılacak değişiklikleri özetledi. Platform, başka sanatçıların söylemediği şarkıları söylemiş gibi gösteren deepfake teknolojisi ile oluşturulan şarkılara izin vermeyen politikasını hayata geçirecek.

Bu politika doğrultusunda sanatçılar daha çok kontrol sahibi olacak. Şarkıcıların sesinin izin almadan kullanılması hâlinde şarkılar platformdan kaldırılacak. Bazı sanatçıların sesi yapay zeka ile taklit edilerek şarkılarda kullanılabilecek ancak bu sadece sanatçılar tarafından izin verilmişse mümkün olacak. Anlaşma, tarafları ilgilendirecek. Spotify, sadece seslerin izinsiz kullanılması hâlinde devreye girecek.

Şirketin duyurusuna göre spam içeriklere karşı daha sert adımlar atılacak. 2014'te 1 milyar dolar olan ödemelerin 2024'te 10 milyar dolara çıktığını belirten dijital müzik platformu, bu büyük tutarın kötü amaçlı kişilerin de ilgisini çektiğini belirtti. Spotify'a göre yapay zeka araçlarını kötüye kullanma, toplu yükleme gibi durumlar oldukça yaygınlaştı. Bu tür parçalar artık tespit edilip önerilmeyecek.

Bu arada yapay zeka ile oluşturulan şarkılar hakkında daha fazla bilgi sahibi olunmasını sağlayacak yeni etiketler geliyor. Dijital müzik platformu yakında şarkıların hangi kısmında yapay zekanın kullanıldığını öğrenmeyi sağlayacak. Örneğin sadece enstrümanlar için yapay zeka kullanılmışsa bunu görebileceksiniz. Benzer şekilde vokaller hakkında da size net bilgiler sağlanacak.

Etiket sistemi, YouTube'da da uzun zamandır sunulan bir özellik. İçerik üreticileri, gerçek bir insanı yapmadığı bir şeyi yapıyormuş veya söylemediği bir şeyi söylüyormuş gibi gösteren videolarda yapay zeka kullanıldığını belirten bir seçeneği işaretlemeyi zorunlu tutuyor. Spotify'a yeni eklenen özellik de bununla aynı amacı taşıyor. Dinleyiciler, şarkılarda yapay zeka dokunuşunun olup olmadığını anında öğrenebilecek.