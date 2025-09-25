Instagram'dan Çok Sevilecek Özellik! Uygulamadan Çıkamayacaksınız

Instagram, kullanıcıların uzun bir zamandır istediği özelliklerden birini test ediyor. Yeni özellik sayesinde sosyal medya uygulamasında hangi tür içeriklerin karşınıza çıkıp hangi tarz içeriklerin çıkmayacağını belirleme imkânı elde edeceksiniz. Bu da sizi uygulamanın önerdiği içerikler üzerinde tam kontrol sahibi yapacak.

Instagram'a Algoritma Yönetme Özelliği Geliyor

Instagram Başkanı Adam Mosseri, kendi hesabı üzerinden paylaştığı bir ekran görüntüsünde algoritma yönetme özelliğine yer verdi. Bu özellik, sizi platformda gördüğünüz içerikler üzerinde kontrol sahibi yapacak. İçerik öneren algoritma şu an hangi tür içeriklerle etkileşim kurduğunuza göre fotoğraf ve videolar karşınıza çıkarıyor.

Bir videoyu görmezden gelirken başka bir videoyu izleyip paylaşımı yapan kişinin profiline gitmek ya da arkadaşınızla paylaşmak gibi etkileşimlerde bulunursanız o tür içeriklerden daha fazla görürsünüz. Ayrıca videoyu ne kadar izlediğiniz de dahil olmak üzere bunu belirleyen daha pek çok faktör bulunuyor. Ne var ki ruh hâliniz zaman zaman değişiklik gösterebilir. Bugün sevdiğiniz bir şey yarın hiç ilginizi çekmeyebilir.

En popüler sosyal medya uygulamaları arasında yer alan Instagram'a yeni gelecek olan özellik de tam olarak bu soruna odaklanıyor. Zamanla değişebilecek ilgi alanlarınıza uygun en yeni içerikleri görmeniz için algoritmanın tüm kontrolünü size devrediyor. Ekran görüntüsüne göre daha çok görmek istedikleriniz ile daha az görmek istedikleriniz için ayrı bölümler olacak. "Ekle" seçeneğine basarak çeşitli konular ekleyebileceksiniz.

Karşınıza daha çok korku filmi içeriklerinin çıkmasını istiyorsanız daha fazla görmek istediğiniz konuların arasına korku filmlerini eklemeniz yeterli olacak. Daha sonra Instagram, size daha fazla korku filmi paylaşımı göstermeye başlayacak. Komedi filmlerinin karşınıza çıkma olasılığını daha da düşürmek istiyorsanız bu sefer daha az görmek istediklerinizin arasına komedi filmlerini ekleyebileceksiniz.

Sosyal medya platformu, kullanıcıların gördüğü içerikler üzerinde daha çok kontrol sahibi olmasını sağlamak için daha önce algoritmayı tamamen sıfırlama özelliği de getirmişti. Ancak bu özellik, sevdiğiniz içerikleri de daha az görmenize neden oluyor. Dolayısıyla kişiselleştirilmiş içeriklerden vazgeçmek istemeyenler için bu yeni özellik çok faydalı olacak.