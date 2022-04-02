Squad geniş çaplı savaşlar yapabileceğiniz bir online FPS oyunudur.

Can Erdil Şentürk - 9 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Squad oyun severlere oldukça büyük çaplı takım tabanlı savaşlar yapma imkanı veren bir online FPS oyunu.

Eğer gelecekte, fantastik dünyalarda veya uzay gibi ortamlarda geçen, gerçeklikle çok yakın ilişki kurmayan FPS oyunları size hitap etmiyorsa Squad aradığınız FPS olabilir; çünkü bu oyun günümüz savaş teknolojilerinin kullanıldığı modern savaş konseptine sahip. Squad oyunculara savaşı en gerçekçi haliyle sunmayı amaçlıyor; bunun için de günümüz silahlarına ve savaş araçlarına oyunda yer veriliyor. Oyuncular bu silah ve savaş araçlarını kullanarak iyi bir takım oyunu ortaya koymaya ve rakiplerini yenmeye çalışıyorlar.

Squad Özellikleri

Çarpıcı grafikler,

Kaliteli ses efektleri,

Zengin bir içerik yapısı,

Farklı silah modelleri,

Farklı ortamlar,

Geniş çaplı savaşlar,

Squad'ı benzer FPS oyunlarından ayıran en büyük özellik oyundaki savaşların oldukça geniş çaplı olması. Bu savaşlarda oyuncular 50 kişilik takımlar halinde savaşmaktalar. Ayrıca oyundaki haritalar da oldukça büyük bir alanı kapsıyor. Haritalarda tanklar, jipler, kamyonlar ve zırhlı araçlar kullanarak yolculuk edebiliyor ve savaşabiliyorsunuz.. Bu haritalara hakim olabilmek, takım olarak taktik uygulayabilmek için iyi bir takım iletişimine sahip olmanız gerekmekte. Neyse ki Squad bu iş için pratik bir çözüm sunuyor ve oyunculara dahili bir oyun içi sesli iletişim çözümü sunuyor. Bu sayede geniş çaplı savaşlarda Teamspeak gibi servislerde sunucu arama derdinden kurtuluyorsunuz.

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2020 yılında lansmana çıkan ve Windows platformunda epey satan başarılı oyun, Steam üzerinde 'çok olumlu' olarak değerlendirildi. İngilizce dil desteği ile oynanabilen başarılı savaş oyunu, gerçekçi yapısı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Ülkemizde de bir dönem beğenilen yapım, günümüzde Avrupa ülkelerinde ilgiyle oynanmaya devam ediliyor.

Squad'ın görsel olarak tatmin edici bir kalite sunduğu söylenebilir. Oyunun minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Service Pack 1 yüklü Windows 7 işletim sistemi

- Çift çekirdekli 2.4 GHZ 64 bit işlemci

- 4 GB RAM

- 2 GB cideo belleğe sahip DirectX 11 uyumlu ekran kartı

- DirectX 11

- 10 GB boş depolama alanı

- İnternet bağlantısı