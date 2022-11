Square Enix Mobil Oyunlarının Fişi Çekiliyor: Hitman Sniper ve Dahası

Square Enix, mobil oyunları ile ilgili oyuncuları üzecek bir açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada Hitman Sniper dahil olmak üzere bazı yapımların Google Play Store ve App Store mağazalarından kaldırılacağı belirtildi. Alınan karara dair merak edilen detaylar haberimizde.

Square Enix Mobil Oyunları Mağazalardan Kaldırılacak

Daha önce Square Enix Montreal olarak bilinen Onoma Studios 24 Kasım tarihinde kapanacak. Stüdyonun kapatılması ile beraber birçok oyunun da fişi çekilecek. Onama Studios'un resmi sosyal medya hesabı üzerinden konu ile ilgili bazı önemli bilgiler paylaşıldı.

Deus Ex Go, Hitman Sniper: The Shadows, Arena Battle Champions ve Space Invaders: Hidden Heroes isimli yapımlar 1 Aralık tarihinde Google Play Store ve App Store'dan kaldırılacak. Söz konusu oyunları daha önce cihazına yüklemiş olan kişiler, 4 Ocak tarihine kadar oynamaya devam edebilecek.

Söz konusu yapımlar ile ilgili oyun içi satın alım desteği bugün itibarıyla kapatıldı. Peki, Square Enix tarafından sunulan diğer mobil yapımlar da söz konusu durumdan etkilenecek mi? Paylaşılan bilgilere göre Lara Croft Go ve Hitman Go adlı oyunlar, Onoma Studios'un kapatılmasından etkilenmeyecek.

Yıllar önce piyasaya sürülen Lara Croft Go ve Hitman Go, en iyi bulmaca oyunları arasında yer alıyor. Çok sayıda oyuncu tarafından oldukça beğenilen Lara Croft Go ve Hitman Go adlı mobil oyunlar, yıllardır popülerliğini devam ettiriyor.