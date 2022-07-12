Squid Game İlk Yabancı Dilde Emmy Adayı Oldu

Squid Game tarih yazmaya devam ediyor. Sınıf, güç, zenginlik kavramlarının çocuk oyunları düzeyine indirilmesiyle yaratılan hikayesi dünyadaki her insanı derinden etkilemeyi başardı. Son zamanlarda yıldızı parlayan Güney Kore dizi sektörünün tartışmasız en başarılı yapımlarından biri olan Squid Game, bu sene 14 Emmy ödülüne aday gösterilerek organizasyonda yabancı dilde yarışan ilk dizi olma unvanını kazandı.

Bu yıla kadar İngilizce olmayan yapımlar SAG Ödülleri, Altın Küre veya Primetime Emmy Ödülleri'nde hiçbir büyük kategoride ödül kazanamadı veya aday gösterilmedi. Ancak tüm dünyada fırtına estiren Squid Game'e ödül komitesi sessiz kalamadı. Daha önce SAG Ödülleri'nde de başarısını gösteren Squid Game, 74. Emmy Ödülleri'nde en güçlü kategorilerde yarışacak.

Drama Dalında İki Adaylık Birden!

Ünlü Netflix dizisi Squid Game, Primetime Emmy En İyi Drama Dizisi dalında aday gösterildi. Succession gibi son dönemlere damgasını vurmuş birçok diziyle rekabet edecek. Ayrıca dizinin baş kahramanı saf duygulara sahip baba rolünde gördüğümüz başarılı oyuncu Lee Jung-jai, Squid Game'deki rolüyle drama dalında En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'ne aday gösterildi.