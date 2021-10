Squid Game'in Japon bir Yapımdan Kopyalandığı Ortaya Çıktı

Squid Game kopyalandı mı? Netflix dizisi Squid Game'in Japon korku filmi As the Gods Will'in bir kopyası olduğu iddiaları sosyal medyaya bomba gibi düştü.

Squid Game'in hikayesi Güney Kore'de geçiyor ve 45.6 Milyar Won kazanma ve inanılmaz derecede zengin olma şansı için bir dizi oyuna katılmayı kabul eden 456 kişiyi içeiyor. Dizideki karakterlerin fark etmedikleri şey, çocuk oyunlarının her birinin, oyunu kazanamayan veya tamamlayamayanların öldüğü ölümcül bir dönemeç olduğu.

Etkileyici ve sarsıcı anlatımı sayesinde Squid Game, yayınlanmasından kısa bir süre sonra Netflix'te delicesine popüler oldu. Dünyanın dört bir yanından insanlar, kulaktan kulağa yayılmaya devam ederken Kore dizilerini izlemeye geldi. Gösterinin popülaritesi sürpriz oldu, çünkü dünya çapında çoğu insanın tanıyacağı pek çok aktöre yer vermedi.

Bununla birlikte Squid Game, Squid Game hikaye tarzı ile The Hunger Games ve Battle Royale ile karşılaştırıldı.

Son olarak popüler Kore dizisi Squid Game'in, Takashi Mike'ın 2014 yapımı As the Gods Will adlı filminden kopyalandığı iddiaları bazı tartışmalar yarattı.

Squid Game kopyalandı mı?

Squid Game'in intihal tartışması, As the Gods Will'in benzerliklerinden kaynaklanmakta. Japon filmi, kaybederlerse kendilerini öldürecek çeşitli oyunlar oynamak zorunda kalan bir grup liseliyi konu alıyor.

As the Gods Will'de oynanan ilk oyun, aynı zamanda Squid Game sırasında oyuncuların yarıştığı ilk oyun olan Red Light, Green Light'ın bir varyasyonu olan Daruma-san ga koronda'dır.

Her ikisinin de bir Red Light, Green Light oyunuyla başlamasına ek olarak, her iki özelliğe de aşina olan birkaç izleyici, bazı Squid Game çekimlerinin As the Gods Will'e benzediğine dikkat çekti.

Squid Game ile As the Gods Will arasında bazı benzerlikler olsa da, Squid Game'in bir kopya olduğu iddiaları pek de geçerli değil. Ölümcül oyunların temel dayanağı, diğer hayatta kalma filmleriyle karşılaştırıldığında gösterildiği gibi, birkaç film ve TV şovunun daha önce kullandığı bir şeydi.

Red Light, Green Light kullanılarak bahsedilen özelliklerin her ikisi de biraz benzer olsa da gerçek şu ki Squid Game, As the Gods Will çekilmeden çok önce geliştiriliyordu.

Hwang Dong-hyuk 2009 yılında Squid Game üzerinde çalışmaya başladı. Dong-hyuk'un Squid Game'in intihal iddialarını defalarca reddetmesinin nedeni budur.