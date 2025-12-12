Yeni Star Wars Oyunu, Star Wars: Fate of the Old Republic Geliyor

Star Wars evreninde bizlere özgün bir hikaye sunacağı söylenen Star Wars: Fate of the Old Republic, duyurusu ile oyuncuları tam anlamıyla şoke etti. Projenin başında da birçoğumuzun yakından tanıdığı bir isim var. Detaylar haberimizde sizi bekliyor.

Star Wars: Fate of the Old Republic, The Game Awards Şovundaki Bombalardan Birisi Oldu

The Game Awards şovu öncesinde, Kurakasis tarafından ortaya atılan bir iddia ile büyük bir Star Wars oyununun duyurulacağına işaret edilmişti. Dahası ise bu oyunun adında 'Old Republic' geçeceği de özellikle belirtilmişti. Beklenen duyuru da şov sırasında gerçekleştirilerek muazzam bir coşku yarattı. Bunda elbette birçoğumuzun yakından tanıdığı Casey Hudson büyük bir etken olmuştu. Kendisi 2020 yılının Aralık ayında BioWare ile yollarını ayırmıştı. Orijinal Knights of the Old Republic yönetmeni, şimdi de Star Wars: Fate of the Old Republic ile geri dönüş yapacak.

Arcanaut Studios tarafından geliştirilmekte olan yeni Star Wars, bizlere özgün bir hikaye anlatımında bulunacak ve görünüşe göre seçimler de işin içine girecek. Şu an için ismi verilmemiş bir Force yeteneklerine sahip karakterin rolüne bürüneceğiz.

Özelleştirilebilir olacağı tahmin edilen karakterimiz ile hikayenin akışı boyunca alacağımız kararlar bizi duruma göre aydınlık veya karanlık tarafa yaklaştıracak. Bu da haliyle oyunun sonunda farklı bitişler göreceğimiz anlamına geliyor.

Şimdilik Star Wars: Fate of the Old Republic hakkında pek bir oynanış detayı verilmemiş olsa da bizleri yoğun çatışmaların beklediği ve vereceğimiz kararların ağır bedellerin ödenmesine yol açabileceği bir deneyimin sunulacağının işareti verildi.

Konsollar ve PC için erken geliştirilme aşamasında olan oyunun çıkışı için epey bekleyeceğiz gibi görünüyor. Ancak Casey Hudson'ın geçmişine bakıldığında, beklediğimize değecek bir deneyim ile karşılaşacağımıza şüphe yok. Ayrıca halen geliştirilme aşamasında olan yeniden yapım Knights of the Old Republic de Eski Cumhuriyet ile işin henüz bitmediğinin en büyük sinyali oldu. Elbette şu an için o projenin de ne zaman satışa sunulacağı belirsizliğini koruyor.