Başarılı Star Wars Oyunu 22 TL'ye Düştü! %92 İndirimi Kaçırmayın

Star Wars oyunlarını seven oyuncular için kaçırılmayacak bir fırsat sunuldu. Epic Games mağazasında başlayan bir kampanya ile birlikte Star Wars Jedi: Fallen Order'ın standart sürümü indirime girdi. Böylece oyunu çok ucuza satın alamak mümkün hâle geldi. Peki, çok sevilen Star Wars oyunu kaç TL oldu?

Star Wars Jedi: Fallen Order'ın Fiyatı Ne Kadar Oldu?

Epic Games mağazasında geçtiğimiz günlerde Kış İndirimleri başladı. Bu kampanya ile beraber çok sayıda oyun indirime girdi. Bunlar arasında Star Wars Jedi: Fallen Order da bulunuyor. Oyunnu standart sürümü yüzde 92 oranında indirim ile 279,99 TL yerine 22,39 TL fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Kampanya 23 Şubat 2026 tarihinde saat 19.00'da sona erecek.

Star Wars Jedi: Fallen Order'ın Deluxe sürümü de indirime girdi. Yüzde 92 oranında indirime giren Deluxe sürüm 349 TL'den 27,99 TL'ye düştü. Respawn Entertainment tarafından geliştirilen oyun 2019 yılında piyasaya sürüldü. Yayıncılığını Electronic Arts'ın üstlendiği oyunun 81 Metacritic puanına sahip olduğunu belirtelim.

Star Wars Jedi: Fallen Order Fragmanı

Star Wars Jedi: Fallen Order Nasıl Bir Oyun?

Aksiyon ve macera türlerindeki Star Wars Jedi: Fallen Order, Cal Kestis isimli karakterin hikâyesine odaklanıyor. Hayatta kalmaya çalışan Cal, galaksinin kaderini etkileyebilecek önemli bir maceraya adım atıyor. Star Wars atmosferini çok başarılı bir şekilde yansıtan oyunda ilerledikçe yeni yeteneklere sahip olabiliyoruz.

Etkileyici sinematik anlatımı ve başarılı oynanış sistemiyle öne çıkan yapımda karşımıza çıkan düşmanları etkisiz hâle getirmek için ışın kılıcı kullanabiliyoruz. Dövüş sırasında düşmanların hamlelerini dikkatlice gözlemlemek ve doğru anda doğru hamleyi yapmak oldukça önemli. Oyun, Epic Games mağazasında 5 üzerinden 4,7 puanına sahip.

Star Wars Jedi: Fallen Order Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7/8.1/10

64-bit Windows 7/8.1/10 İşlemci: AMD FX-6100 / Intel i3-3220

AMD FX-6100 / Intel i3-3220 RAM: 8 GB

8 GB Ekran Kartı: AMD Radeon HD 7750 / NVIDIA GeForce GTX 650

AMD Radeon HD 7750 / NVIDIA GeForce GTX 650 DirectX: Sürüm 11

Star Wars Jedi: Fallen Order Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7/8.1/10

64-bit Windows 7/8.1/10 İşlemci: AMD Ryzen 7 1700 / Intel i7-6700K

AMD Ryzen 7 1700 / Intel i7-6700K RAM: 16 GB

16 GB Ekran Kartı: AMD RX Vega 56, NVIDIA GTX 1070 / NVIDIA GTX1660Ti

AMD RX Vega 56, NVIDIA GTX 1070 / NVIDIA GTX1660Ti DirectX: Sürüm 11

Star Wars Jedi: Fallen Order Kaç GB?

Serinin en sevilen oyunlarından biri olan Star Wars Jedi: Fallen Order'ın yüklenebilmesi için en az 55 GB kullanılabilir alan gerekiyor. Bilgisayarın depolama bölümünde yeterli miktarda kullanılabilir alan yoksa program kaldırma aracı kullanabilirsiniz. Bu araçlar sayesinde PC'de kapsamlı temizlik yapabilir ve boş alan miktarının artmasını sağlayabilirsiniz.