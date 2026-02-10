Epic Games'te Kış İndirimleri Başladı! Popüler Oyunlar Çok Ucuzladı

Eğer oyun satın almak için bir indirim dönemi bekliyorsanız şu an doğru zaman olabilir. Çünkü popüler dijital oyun mağazası Epic Games Store'da Kış İndirimleri resmen başladı. Kampanya ile birlikte popüler yapımların fiyatları yüzde 85'e kadar düştü. İşte indirime giren oyunlar...

Epic Games Store'da Kış İndirimine Giren Oyunlar

İndirime giren oyunlara baktığımızda birçok yapım göze çarpıyor. Fiyatı en fazla düşen oyun ise yüzde 85 ile Hogwarts Legacy. Normalde 2 bin 99 TL'ye satılan Hogwarts Legacy, şu anda 314,85 TL fiyata sahip. 1800’lü yılların Harry Potter evreninde geçen bu oyunda kendi büyücünüzü eğitirken kadim ve gizemli bir büyünün izini sürdüğünüz bir açık dünya macerasına atılıyorsunuz.

En iyi hikayeli oyunlar arasında gösterilen Red Dead Redemption 2 ise 2 bin 299 TL yerine 574,75 TL'ye satılyor. Oyuncuların büyük çoğunluğu tarafından beğenilen RDR 2, çöküş dönemindeki Vahşi Batı’da geçiyor. Oyunda bir kanun kaçağı olarak hayatta kalmaya çalışırken sadakat, özgürlük ve vicdan arasında zorlayıcı kararlar ile karşı karşıya kalıyorsunuz.

Öte yandan It Takes Two da Kış İndirimlerine dahil olan popüler oyunlardan biri. En iyi iki kişilik oyunlardan biri olan It Takes Two, bin 199,99 TL'den 239,99 TL'ye düştü. Sevgiliniz veya iyi bir arkadaşınızla oynayabileceğiniz bir oyun arıyorsanız bu yapıma göz atabilirsiniz.

Mafia: Definitive Edition ise yüzde 85 indirim sayesinde 259 TL yerine 38,85 TL'ye satılıyor. 1930’ların Amerika’sında geçen oyunda Tommy Angelo karakterini canlandırıyor, sıradan bir taksi şöförüyken istemeden mafya dünyasının içine sürükleniyorsunuz.

Epic Games Store Kış İndirimlerine giren oyunlar şu şekilde sıralandı:

Oyun Normal Fiyat İndirimli Fiyat İndirim Oranı Grand Theft Auto 5 Enhanced Bin 49 TL 524,50 TL -50% EA SPORTS FC 26 Standard Edition 2 bin 599,99 TL Bin 39,99 TL -60% Battlefield 6 2 bin 599,99 TL Bin 689,99 TL -35% Red Dead Redemption 2 2 bin 299 TL 574,75 TL -75% Football Manager 26 Bin 999 TL Bin 339,33 TL -33% Among Us 8 TL 4,80 TL -40% Manor Lords 999 TL 649,35 TL -35% Marvel’s Spider-Man 2 Bin 499 TL Bin 199,20 TL -20% Mafia: Definitive Edition 259 TL 38,85 TL -85% Marvel's Spider-Man Remastered Bin 99 TL 439,60 TL -60% God of War Ragnarök Bin 499 TL 1.004,33 TL -33% God of War 899 TL 359,60 TL -60% Ready or Not 699 TL 419,40 TL -40% The Last of Us Part 1 Bin 99 TL 549,50 TL -50% The Last of Us Part 2 Remastered Bin 249 TL 999,20 TL -20% It Takes Two Bin 199,99 TL 239,99 TL -80% Hogwarts Legacy 2 bin 99 TL 314,85 TL -85% Dying Light: The Beast Bin 738 TL Bin 303,50 TL -25% Batman Arkham Knight 59 TL 11,80 TL -80% Far Cry 6 Bin 499 TL 374,75 TL -75%

Epic Games Store Kış İndirimleri, 23 Şubat'ta sona erecek.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Etkinlik sırasında satın aldığınız veya almayı düşündüğünüz oyun/oyunlar var mı? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.