Yeni Bir Uncharted Oyunu Gizliden Gizliye Geliştiriliyor Olabilir

Santa Monica merkezli stüdyo Naughty Dog'un, bu yılın başlarında duyurulmayan tek oyunculu bir projeyi rafa kaldırdığı öne sürüldü. Söz konusu oyunun daha önce iptal edilen çok oyunculu The Last of Us Online'dan sonra geliştirilmeye başlandığı ve yaklaşık bir yıl boyunca erken aşamada kaldığı belirtiliyor.

The Last of Us Online, Bungie'nin uyarıları sonrası stüdyonun canlı servis oyunlarına dönüşmesini istememesi nedeniyle iptal edilmişti. Ardından projenin başına Vinit Agarwal geçmişti. Agarwal daha önce Uncharted 4, The Lost Legacy ve The Last of Us Part II'de önemli görevler aldıysa da bu yeni oyunun da rafa kalkmasıyla Naughty Dog'dan ayrıldı.

Büyük Bomba Intergalactic

Naughty Dog'un şu anki ana projesi ise geçtiğimiz yıl Game Awards 2024'te duyurulan Intergalactic: The Heretic Prophet. Bilim kurgu türündeki bu yeni marka, şirketin başkanı ve The Last of Us'ın yaratıcı ismi Neil Druckmann tarafından yönetiliyor.

Druckmann bu oyunun oyuncuya yalnızlık hissi yaşatacağını, önceki Naughty Dog oyunlarının aksine dost karakterlerin ön planda olmayacağını belirtmişti. Oyunun temelinde din teması yer alacak. Çıkış tarihine ilişkin bilgi yok. Bloomberg'den Jason Schreier'a göre 2027'den önce piyasaya çıkmayacak.

Oyun PlayStation 5 için geliştiriliyor, PC sürümünün ise daha sonra gelmesi bekleniyor.

Yeni Uncharted Oyunu Geliyor Mu?

Stüdyo şu anda başka bir tek oyunculu oyun üzerinde daha çalışıyor ve bu proje çok daha ileri bir aşamada. Yaklaşık üç yıl önce geliştirilmeye başlanan bu oyunun yönetmenliğini Shaun Escayg üstleniyor.

Escayg, 2021 yılında Naughty Dog'a geri dönmeden önce Marvel's Avengers için Crystal Dynamics'te çalışmış, Naughty Dog'daki kariyerinde ise The Last of Us ve Uncharted 4’ün sinematik animasyonlarına imza atmıştı. İlaveten Uncharted: The Lost Legacy'nin de yönetmenliğini yaptı.

Henüz bu oyun hakkında somut bir bilgi paylaşılmış değil ama Naughty Dog'un geçmiş projelerine bakılırsa resmi duyurunun birkaç yıl içinde gelmesi bekleniyor. Siz ne dersiniz; sizce bu tek oyunculu yeni proje eski bir oyunun devamı mı yoksa karşımıza yeni bir oyun mu çıkacak? Yorumlarda buluşalım.