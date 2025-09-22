Yeni Star Wars Filmi The Mandalorian and Grogu'nun Fragmanı Yayınlandı

Yeni Star Wars filmi The Mandalorian and Grogu ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda merakla beklenen filmin fragmanı izleyiciler ile buluştu. YouTube üzerinden yayınlanan tanıtım videosu, filmin neler sunacağı hakkında bilgi sahibi olmamıza imkân tanıyor.

Star Wars: The Mandalorian and Grogu'nun Fragmanı Nasıl İzlenir?

Star Wars'un resmî YouTube kanalı üzerinden Star Wars: The Mandalorian and Grogu'nun ilk fragmanı paylaşıldı. 1 dakika 34 saniye uzunluğundaki videoya göre film, Mandalorian olarak bilinen Din Djarin ve Baby Yoda olarak bilinen Grogu'nun maceralarına odaklanacak.

Fragmanda Mandalorian ve Grogu'nun düşmanlara karşı mücadelesine de tanık oluyoruz. Paylaşılan fragmana göre tanıdık ve sevilen karakterlerin yer alacağı yapım, keyifli bir film deneyimi sunacak. Çok sayıda izleyici tarafından beğenilen fragman, kısa süre içerisinde 20 bin beğeniyi aştı.

Star Wars: The Mandalorian and Grogu'nun Konusu

Star Wars: The Mandalorian and Grogu, galaksinin dört bir yanına uzanan yeni görevleri yerine getirmeye çalışan Din Djarin ve Grogu'nun maceralarını konu alıyor. Bu süreçte çeşitli zorlukları aşmaya çalışacak bu ikili, Rotta the Hutt gibi karakterler ile karşılaşacak. Bu karakterler arasında Rotta the Hutt da yer alacak.

Star Wars: The Mandalorian and Grogu'nun Oyuncuları

Star Wars evreninde geçecek The Mandalorian and Grogu filminin oyuncu kadrosunda Pedro Pascal, Jeremy Allen White, Sigourney Weaver ve Jonny Coyne dahil pek çok isim yer alacak. Rotta the Hutt karakterini Jeremy Allen White seslendirecek. Jeremy daha önce The Beat ve Shameless dahil pek çok yapımda yer almıştı.

Star Wars: The Mandalorian and Grogu Vizyon Tarihi

En iyi Star Wars filmleri arasına katılmaya hazırlanan The Mandalorian and Grogu, 22 Mayıs 2026 tarihinde vizyona girecek. Filmin Disney+ üzerinden yayınlanıp yayınlamayacağı henüz bilinmiyor. Eğer Star Wars evrenindeki yapımları izlemek istiyorsanız Star Wars izleme sırası rehberine göz atabilirsiniz çünkü hikâyeyi anlamak için bu sıralama son derece önemli.