Süper Kahramanların Zombi Olduğu Dizi Geliyor! Fragman Çıktı

Marvel hayranlarının büyük bir keyifle izleyeceği animasyon dizisi Marvel Zombies'ten ikinci fragman geldi. Marvel Sinematik Evreni'nin (MCU) Kaptan Amerika'sı da dahil olmak üzere birçok sevilen süper kahramanlarının zombiye dönüşmüş hâlini gösteren bu fragman izleyicileri tam olarak neyin beklediğini gözler önüne serdi.

Marvel Zombies'in İkinci Fragmanı Yayınlandı

İlk fragmanı ile büyük bir merak uyandırmayı başaran Marvel Zombies'in yeni fragmanı çıktı. Yeni fragman, öncekinden farklı olarak zombiye dönüştürülmüş süper kahramanlara daha yakından göz atma fırsatı sunuyor. Fragmanda gösterilen zombi süper kahramanlar arasında Kaptan Amerika, Hawkeye, Namor, Wanda yer alıyor.

Bu kahramanların her birinin son derece güçlü olduğunu belirtmek gerekiyor. Kaptan Amerika, insanüstü çeviklik, güç ve hıza sahip. Bir insandan çok daha hızlı refleksleri var. Şimdiye kadar kendisinden daha güçlü birçok güçlü karakterle karşı karşıya geldi ve inanılmaz bir başarı sergiledi.

Hawkeye, süper güçlere sahip olmasa da inanılmaz bir okçu. Attığı her ok mutlaka hedefine ulaşır. Hatta rakiplerini etkisiz hâle getirmek için patlayıcı içeren ya da elektrikli özel oklar da kullanır. Kaptan Amerika gibi oldukça zeki. Bütün bunlar, onu yenmesi zor bir karakter yapıyor.

Fragmanın devamında zombi hâli çok daha tehlikeli olabilecek süper kahramanlar gösteriliyor. Bunlardan biri olan Namor, insanüstü güce ve hızı bulunuyor. Deniz canlılarını kontrol etme yeteneğine sahip olan karakter, suyun altında inanılmaz hızlı ve güçlü olsa da karada da bir hayli tehlikeli olabiliyor.

En iyi süper kahraman dizileri arasına katılacak dizinin fragmanında gördüğümüz Wanda Maximoff ise muhtemelen dünyayı kurtarmaya çalışan süper kahramanları en çok zorlayacak karakterlerden biri olacak. Şimdiye kadar gördüğümüz birçok zombi kahramandan daha tehlikeli güçleri mevcut. Zihin kontrolü de dahil olmak üzere birçok yeteneği ile durdurulamaz olacak.

Marvel Zombies Ne Zaman Yayınlanacak?

Marvel Zombies, 24 Eylül 2025'te Disney+ üzerinden yayınlanacak. Animasyon dizisi toplamda 4 bölümden oluşacak ancak diğer çoğu dizinin aksine haftalık olarak değil, birden yayınlanacak. Mini dizi olarak planlandığı için ikinci sezonun gelmesi şimdilik mümkün görünmüyor ancak bu durum, dizi yayınlandıktan sonra ne kadar ilgi göreceğine bağlı olarak değişebilir.