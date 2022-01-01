Starfield Ekran Görüntüleri Sızdırıldı

Starfield ekran görüntüleri ortaya çıktı. Duyurulduğu ilk günden itibaren çok sayıda oyuncu tarafından merak içerisinde beklenmeye başlanan rol yapma oyununun yeni görselleri yoğun bir ilgil ile karşı karşıya kaldı. Bethesda'nın bilim kurgu temalı yapımına ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Starfield Ekran Görüntüleri Neler Sunuyor?

Bethesda Games Studios tarafından geliştirilmekte olan Starfield, E3 2018 etkinliği esnasında duyurulmuştu. Duyurulduğu ilk günden itibaren çok sayıda oyuncu tarafından merak içerisinde beklenen yapım ile ilgili oldukça önemli bir gelişme yaşandı.

Olzukça bir süredir beklenen rol yapma oyununun yeni ekran görüntüleri ortaya çıktı. Yes1SNo kullanıcı ismine sahip bir kişi, bilim kurgu temasına sahip video oyununa ait 3 adet görselini Reddit üzerinden paylaştı.

Gün yüzüne çıkan ekran görüntülerinin 2018 yılına ait olduğu belirtildi. Bu nedenden dolayı söz konusu görseller, yeni rol yapma oyununun şu andaki grafik kalitesi hakkında bilgi sunmaz. Bu görüntüler, 2020 yılında ortaya çıkan görsellere benziyor. Dolayısıyla görüntülerin Starfield'a ait olma ihtimali yüksek.

Geçtiğimiz haftalarda bilim kurgu temalı rol yapma oyununun Steam sayfası açılmıştı. Yaşanan bu gelişme, Bethesda'nın yeni rol yapma oyununu bekleyen oyuncuların heyecan seviyesini önemli ölçüde arttırmıştı.

Oyuncular, yıldızların arasında geçen video oyununda isnanlığın en büyük gizemine cevap arayacak. Destansı bir yolculuğa adım atacak oyuncular, karakter oluşturabilecek ve heyecan dolu bir keşfe çıkacak.

Starfield, Bethesda Game Studios'un 25 yıl sonra oluşturduğu ilk yeni evren olma özelliğine sahip. Bethesda daha önce The Elder Scrolls V: Skyrim ve Fallout 4 dahil olmak üzere pek çok başarılı video oyunu geliştirdi.

Merak içerisinde beklenen video oyunu şu anda popüler dijital oyun mağazası üzerinden ön sipariş verilemiyor ancak istek listesine eklenebiliyor. Bu işlemi gerçekleştirmek için Steam sayfasında yer alan "İstek Listesine Ekle" butonuna tıklamanız gerekiyor.

Starfield Ne Zaman Çıkacak?

Amerika Birleşik Devletleri merkezli video oyunu şirketi Bethesda'nın yeni rol yapma oyunu 11 Kasım 2022 tarihinde çıkışını gerçekleştirecek. Dolayısıyla oyunu bekleyen oyuncuların oldukça uzun bir süre daha beklemesi gerekiyor.

Starfield ekran görüntüleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Bilim kurgu temalı yeni video oyunu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.