Starlink, Donald Trump'ın Seçimi Kazanmasına Yardım Etti Mi? İddiaların Gerçek Yüzü Ortaya Çıktı

Elon Musk'ın sahibi olduğu Starlink sistemi, yakın zamanda gerçekleşen kasırgalardan etkilenen topluluklara internet erişimi sağlamak amacıyla kullanıldı. Seçim sonrası Elon Musk'ın "DOGE" Bakanı olarak atanması da bu iddiaların gerçekliğine ekleme yapar nitelikteydi.

Ancak sosyal medyada, Starlink’in "salıncak eyaletlerdeki oyları yükleyerek" Donald Trump’ın seçim zaferini garantilediğine dair iddialar hızla yayıldı. Seçim güvenliği uzmanları ve yetkililer, bu iddiaların iç yüzünü ortaya çıkardı.

Seçim Altyapısı Yeterince Güvenliydi

2024 seçimlerinde, başkanlık koltuğuna oturan taraf Donald Trump oldu. İkinci kez koltuğu kazanan Trump, yedi salıncak eyalette zafer elde ederek hem seçim kurulu oylarını kazandı hem de Başkan Yardımcısı Kamala Harris’e karşı popüler oyda yaklaşık 2,6 milyon oy fark attı.

Seçim sonrasında, Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenliği Ajansı (CISA) Direktörü Jen Easterly şu açıklamayı yaptı:

Seçim altyapımız hiç bu kadar güvenli olmamıştı. Hiçbir kötü niyetli etkinin seçim altyapımızın güvenliği veya bütünlüğü üzerinde materyal bir etkisi olduğuna dair kanıtımız yok. Bu komplo tamamen saçmalık ve %100 yanlış. Georgia'da seçim tabulasyonu hiçbir zaman internete bağlı değildir.

Buna rağmen, sosyal medyada Musk, Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bir araya gelerek Starlink’i kullanarak oylarda manipülasyon yaptığına dair komplo teorileri dolaşıma girdi. Bu iddialar, daha önce 2020 seçimleri sırasında ortaya atılan benzer bir teori gibi uzmanlar tarafından tamamen reddedildi. Öte yandan Kuzey Carolina yetkilileri de benzer şekilde seçim makinelerinin internete bağlanmasının yasak olduğunu ve sonuçların şifrelenmiş olduğunu ifade etti.

Kasırgadan Etkilenen Bölgelere İnternet Sağlandı

Starlink’in, Hurricanes Helene ve Milton’ın etkilediği topluluklara internet erişimi sağlamak için konuşlandırıldığı doğrulandı. Ancak bu faaliyetlerin seçim tabulasyonu ile hiçbir ilgisi bulunmuyor. CISA’nın kıdemli danışmanı Cait Conley, ABD'deki seçim makinelerinin internetle bağlantılı olmadığını vurgulayarak söz konusu iddiaların teknik olarak imkansız olduğunu belirtti. Görünen o ki Elon Musk; seçimin başından sonuna kadar desteklediği Donald Trump için en azından Starlink kanadından herhangi bir adım atmakla ilgilenmedi.