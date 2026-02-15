Elon Musk'ın Yüzü Gülüyor: Starlink'in Güncel Sayısı Açıklandı!

Ünlü iş insanı Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX tarafından sunulan uydu internet hizmeti Starlink, giderek yaygınlaşmaya devam ediyor. Özellikle kablolu internetin ulaşamadığı uzak bölgelerde popülar olan servis, her yıl yüz binlerce yeni kullanıcıya ulaşıyor. Son olarak Starlink'in güncel aktif kullanıcı sayısı açıklandı.

Starlink, 10 Milyon Aktif Kullanıcıyı Aştı

Firmanın resmi X hesabı üzerinden yapılan açıklamaya göre Starlink, artık 10 milyondan fazla aktif kullanıcıya sahip. Hizmet şu anda 160'tan fazla ülke ve bölgede kullanılabilir durumda. Yakın zamanda bu listeye Tacikistan, Senegal ve Bolivya da eklenmişti. Türkiye'de ise ne yazık ki henüz kullanılabilir değil.

Starlink now at 10 million active users https://t.co/S626MVdM2H — Elon Musk (@elonmusk) February 13, 2026

Starlink, Neden Türkiye'de Hizmet Vermiyor?

Aslına bakacak olursak SpaceX, uzun bir süredir Türkiye'de hizmet vermek istiyor. Hatta ilk olarak 2024'te erişime açılması planlanmış, sonradan ise 2025'e ertelenmişti. Ancak şu anki durumda, Starlink’in resmi hizmet haritasında Türkiye için "yasal onay bekleniyor" ifadesi yer alıyor.

Bu ifade ise Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından gerekli onay verildikten sonra Starlink’in hizmete açılabileceği anlamına geliyor. Ancak bu onayın ne zaman çıkacağı belli değil. Ortada bir belirsizlik var. Üstelik bu belirsizliğin ne zaman giderileceği de bilinmiyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.