Elon Musk, Starlink'in Betadan Çıkacağı Tarihi Paylaştı

Starlink'in betadan çıkacağı tarih Elon Musk tarafından paylaşıldı. SpaceX, 600.000 siparişe sahip olduğunu söyledikten sonra, talebi karşılamak için çanak üretimini artırıyor. SpaceX'in Starlink hizmeti betadan çıkınca on binlerce kullanıcıya daha hizmet verecek.

SpaceX CEO'su Elon Musk dün gece yaptığı açıklamada, Starlink uydu geniş bant hizmetinin beta sürümünden Ekim ayında çıkacağını söyledi.

SpaceX, Ekim 2020'de Starlink'in herkese açık beta sürümü için e-posta davetiyeleri göndermeye başladı. Ağaçlar, uyduların bağlantılarını bozabileceğinden ve uydu çanakları sıcak bölgelerde "termal kapatmaya" gittiğinden dolayı hizmet mükemmel olmaktan biraz uzakta.

Ancak kablolu ISP'lerin, kablo veya fiber dağıtmadığı bölgelerdeki insanlar için Starlink hala umut verici bir alternatif ve SpaceX daha fazla uydu fırlatıp yazılımını iyileştirdikçe hizmet gelişecek.

Next month — Elon Musk (@elonmusk) September 17, 2021

Starlink'in betadan çıkacağı tarih ne zaman?

Musk, Starlink'in ne zaman betadan çıkacağını soran bir Twitter kullanıcısına yanıt olarak "gelecek ay" cevabını verdi.

SpaceX, bir düzine ülkede 1700'den fazla uydu ile 100.000'den fazla Starlink kullanıcısına hizmet verdiğini söyledi. Şirket, beta sonrası hizmet için de ön sipariş almaya başladı ve Mayıs ayında "yarım milyondan fazla kişinin Starlink için sipariş verdiğini veya para yatırdığını" ifade etti.

Starlink web sitesinde ön sipariş vermek ve 99 dolar depozito göndermek hala mümkün, ancak site, "Konuma bağlı olarak, bazı siparişlerin yerine getirilmesi 6 ay ve daha uzun sürebilir veya ödenen depozito tamamen iade edilebilir." açıklamasına sahip.

SpaceX, ön sipariş veren herkesin gerçekten Starlink hizmeti alacağını garanti etmiyor. Musk, Mayıs ayındaki açıklamasında ilk 500.000 kişinin büyük olasılıkla hizmet alacağını, ancak SpaceX'in birkaç milyon kullanıcıya sahip olduğunda, daha fazla zorlukla karşılaşacağını söyledi.

Beta sürümünde SpaceX, kullanıcı terminali, tripod ve yönlendirici montajı için tek seferlik 499 ABD doları ve ayrıca hizmet için aylık 99 ABD doları ücret alıyor. SpaceX fiyatlandırmada herhangi bir değişiklik açıklamadı, ancak bu, beta sürümünden ticari kullanılabilirliğe geçtiğinde değişebilir.

SpaceX Başkanı Gwynne Shotwell yaptığı konuşmasında, "Tüketicilere kademeli fiyatlandırma yapacağımızı sanmıyorum. Bunu olabildiğince basit ve şeffaf tutmaya çalışacağız, bu nedenle şu anda tüketiciler için katman oluşturma planları yok." ifadesini kullandı.