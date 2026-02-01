Starlink Savaşlara Yön Vermeye Başladı: Rus Dronlarını Engelledi!

SpaceX'in ünlü uydu internet hizmeti Starlink bugüne kadar savaş ve krizler nedeniyle internete erişimi olmayan pek çok bölgenin yardımına koştu. Özellikle şirkete ait uydularının yıllardır Ukrayna'nın iletişim altyapısını ayakta tuttuğunu biliyoruz.

Ancak son dönemde Rus güçlerinin de Starlink uydularını çeşitli saldırılar için yetkisiz şekilde kullandığı ortaya çıktı. haline geldiği bildiriliyor. Bu durum üzerine harekete geçen SpaceX ve Ukrayna hükümeti dron saldırılarının önüne geçmek amacıyla acil durum planını devreye soktu. İşte detaylar!

Starlink Rus Dronlarına Erişin Engeli Getirdi

Ukrayna Savunma Bakanlığı geçtiğimiz günlerde Rusya'nın Ukrayna sınırları içerisindeki hedefleri vurmak için Starlink teknolojisinden faydalandığını doğrulamıştı. SpaceX Başkanı Gwynne Shotwell ve Elon Musk'a çağrıda bulunan bakanlık kısa bir süre önce yaptığı açıklamada şirketin Rus dronlarına erişim engeli getirdiğini duyurdu.

SpaceX cephesinden gelen bu hamle sahada oldukça çarpıcı sonuçlar doğurdu. Raporlara göre Starlink erişimi kesilen veya kısıtlanan Rus dronlarının hızlarında ciddi düşüşler yaşanıyor. Öyle ki normal şartlarda saatte 180 ila 270 km hıza ulaşabilen araçların bağlantı kısıtlaması sonrası 75 km hıza kadar düştüğü ve bu sayede Ukrayna savunması tarafından daha kolay avlandığı ifade ediliyor.

Saldırılara Karşı Kalıcı Bir Çözüm Aranıyor

Şirket her ne kadar büyük çaplı dron saldırılarının önüne geçmiş olsa da erişim engeli kararı bazı Ukrayna vatandaşlarını da olumsuz etkiledi. Zira müdahalenin ardından ordu dışındaki bazı sivil ve yasal kullanıcıların da bağlantı sorunları yaşadığı belirtiliyor.

Ülkedeki savaş danışmaları erişim engeli kararının şimdilik geçici bir çözüm sunduğunu belirtiyor. Aktarılanlara göre SpaceX cephesi yetkisiz kullanımın tamamen önüne geçmek adına yakında kapsamlı bir doğrulama sistemini devreye alacak.

Yeni sistem ile birlikte Ukrayna'daki tüm Starlink kullanıcılarının terminallerini sisteme kaydettirmesi gerekecek. Doğrulanmayan ve kayıt altına alınmayan cihazlar ise sistem tarafından otomatik olarak devre dışı bırakılacak.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.