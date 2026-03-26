Starlink, Türkiye'ye Gelecek mi? Yeni Gelişme Herkesi Heyecanlandırdı

Starlink, Türkiye'ye gelecek mi? Kuşksuz mevcut internet altyapısından memnun olmayan binlerce kişi bu sorunun cevabını merak ediyor. Bildiğiniz üzere daha önce uydu üzerinden internet hizmeti veren servisin Nisan 2026 itibariyle Türkiye'e aktif olacağı iddia edilmişti. Şimdi ise bu iddiaları güçlendiren bir açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'dan geldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, ABD'de düzenlenen Satellite 2026 fuarında Starlink ve Amazon Kuiper gibi uydu üzerinden internet erişimi sağlayan şirketlerin temsilcileri ile görüştüğünü açıkladı.

Sayan her ne kadar görüşmelerin tüm detaylarını paylaşmasa da “Starlink ve Kuiper'in temsilcilerine Türkiye'deki regülasyonlar ve uymaları gereken güvenlik kuralları konusunda bilgilendirme yaptık." dedi. Peki Starlink, Türkiye faaliyetlerine ne zaman başlayacak?

Starlink Ne Zaman Türkiye'ye Gelecek?

Starlink ve benzeri şirketlerin Türkiye'de faaliyet gösterebilmesi için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan onay alması gerekiyor. Ömer Fatih Sayan'ın yaptığı görüşmeler ise bunun oldukça yakın olduğunu gösteriyor. Ne yazık ki elimizde hala resmi bir tarih yok. Ancak gelişmeler ve söylentilerden yola çıkarak bir tahmin yapacak olursak yaz bitmeden Starlink'in Türkiye'de aktif olma ihtimalinin yüksek olduğunu söyleyebiliriz.

Starlink Neden Gecikti?

Starlink, 2026 itibarıyla dünya genelinde 160'tan fazla ülke ve bölgede aktif. 10 milyondan fazla aktif kullanıcıya sahip şirketin bulunmadığı pazarların sayısı ise oldukça az. Ne yazık ki Türkiye bu az sayıdaki ülkelerden biri. Starlink'in neden ülkemize gelmediği sorusunun cevabı biraz belirsiz.

Starlink'in ilk olarak 2024 yılında Türkiye'de aktif olması bekleniyordu. Hatta bu şirketin internet sitesindeki haritada da yazıyordu. Ancak daha sonra 2024 ifadesi siteden kaldırıldı. Bu kararın arkasındaki gerekçe hiç açıklanmadı.

Ancak İddialar ülkemizde faaliyet gösteren operatörlerin gecikmenin ana nedeni olduğu yönünde. Buna göre söz konusu operatörler 5G altyapısı hazır olana ve Starlink ile rekabet edecek hale gelene kadar servisin Türkiye'ye girişinin ertelenmesini sağladı. Bu iddialar hiçbir zaman doğrulanmadı.

Yine de 5G'nin 1 Nisan'da Türkiye'de aktif olacak olması ve Starlink'in nisan sonrası ülkemizde aktif olması yönündeki beklentilerin ilginç bir tesadüf olduğunu belirtmekte fayda var. Starlink'in internet sitesindeki haritada da "regülasyon onayı bekliyor" ifadesi yer alıyor.

Türkiye’de Starlink Uydu İnterneti Fiyatları Ne Kadar Olacak?

Starlink'in Türkiye'ye ne zaman geleceği kadar merak edilen bir diğer soru ise fiyatının ne olacağı. Starlink, ilk hzimete başladığında her yerde sabit bir fiyat üzerinden internet hizmeti sunuyordu. Ancak şirket daha fazla bölgeye yayıldıkça yerel fiyat politikası da uygulamaya başladı.

Starlink, ABD'de halihazırda 100 Mbps için 50 dolar, 200 Mbps için 80 dolar ve maksimum hız için 120 dolar ücret alıyor. Bu 2500 ile 5300 TL arasında değişen bir ücrete denk geliyor. Ancak şirket bazı üllkelerde 30-40 dolar arası fiyatlar belirliyor. Eğer Starlink Türkiye'ye gelirse benzer bir ücretlendirme burada da olabilir.

Bu durumda ödemeniz gereken miktar 1300 ile 1700 TL arasında olur. Elbette ki tüm bunlar şimdilik tahmin. Ayrıca belirtmekte fayda var ki söz konusu ücrete tek seferlik bir anten ve o antenden gelen sinyali dönüştürücek bir modem ücreti ödemeniz gerekiyor. O da 10 bin TL'yi bulabiliyor.

Editörün Yorumu

2017 yılında 100 Mbps internet kullanmaya başlamış ve yaklaşık 10 yıldır hız konusunda yerinde sayan bir vatandaş olarak söyleyebilirim ki Starlink'in Türkiye'ye gelmesini dört gözle bekliyorum. Bir süredir ülkemizdeki operatörlerin 5G internet ev paketlerini de araştırıyorum ve Starlink'in onlara kıyasla en büyük avantajı kotasız olması.

Evet Starlink hız ve gecikme süreleri konusunda henüz 5G ile yarışabilecek düzeyde değil. Ancak online oyunlarla arası çok iyi olmayan biri olarak 1 TB kotalı 500 Mbps internet alacağıma sınırsız 200 Mbps Starlink alırım. Yine de şimdilik bunları konuşmak için erken. Öncesinde Starlink'in ülkemizde hizmete başlamasını beklemeliyiz.