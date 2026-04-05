İptal Edildiği Sanılan Oyun Geri Dönüyor! Büyük Gelişme Yaşandı

Hayatta kalma türünün efsane serilerinden biri olan State of Decay'in yeni oyunu bundan tam altı yıl önce duyurulmuştu. Ne var ki oyuncular zaman içinde pek bir hareketlilik görmediği için iptal edildiği düşüncesine kapılmıştı. Kimsenin yeni oyunun çıkacağına dair umudu kalmamışken geliştirici tarafından son derece önemli bir duyuru geldi.

State of Decay 3 İptal Edilmedi mi?

State of Decay 3'ün aslında rafa kaldırılan bir proje olduğu düşünülüyordu. Çok uzun bir zamandır oyun hakkında hiçbir bilgi paylaşılmadı, bu da oyuncularda karamsarlığa yol açtı ancak geliştirici Undead Labs tarafından yapılan yeni açıklama, oyunun hâlâ geliştirilmeye devam edildiğini gösterdi. Hatta oyuncuları alpha testlerine davet etti.

Alpha ile beta testlerinin karıştırılmaması gerektiğini belirtelim. Alpha testinde ana mekanikler çalışır, özelliklerin büyük bir kısmı tamamlanır ama oyun hâlâ içerik yönünden eksiklerle dolu olur. Beta testinde ise içerikler tamamlanmak üzere olur. Özelliklerden çok hata ayıklama ve optimizasyon konularına değinilir. Yani Undead Labs'in bu açıklaması aslında oyunun henüz tamamlanmadığını, hâlâ biraz zamana ihtiyaç duyulduğuna işaret ediyor.

State of Decay 3'ün Alpha Testine Nasıl Katılınılır?

Hayatta kalma oyunları arasında katılmaya hazırlanan State of Decay 3'ün alpha testleri Mayıs ayının içinde başlayacak. Şu an itibarıyla oyunun resmî web sitesine gidebilir ve en başta yer alan "Alpha Sign Up" butonuna basabilirsiniz. Daha sonra yönlendirileceğiniz sayfada turuncu renkli "Sign up for the Playtest" butonuna tıklayıp doğum tarihinizi girebilir ve Discord ile bağlanmayı seçebilirsiniz.

Elbette ki Discord şu an Türkiye'de erişime engelli ancak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından yapılan son açıklama, bu engelin yakında kaldırılabileceğini gösteriyor. Eğer Discord'un yasağı alpha test başvuruları sona ermeden önce kalkarsa siz de başvuruda bulunabilirsiniz.

Tahmin edilebileceği üzere her başvuran oyuncu State of Decay 3'ün alpha testlerine katılma hakkına sahip olmuyor. Mevcut katılımcı adayların arasından seçim yapılıyor. Eğer seçilirseniz size bilgilendirme yapılacaktır. Bu sayede Mayıs ayında başlayacak olan testlerde oyunu bizzat deneyimleme ve hataları bildirme imkânına sahip olacaksınız ancak bu imkâna sahip olmazsanız muhtemelen ileride tekrar oyunculara açık testler başlatılacaktır. Şansınızı o zaman deneyebilirsiniz.

State of Decay 3 Nasıl Bir Oyun Olacak?

State of the Decay 3'ün yaratıcılarından biri olan Brant Fitzgerald, State of Decay 3'ün nasıl bir oyun olacağı hakkında birkaç önemli ipucu verdi. Aktarılan bilgilere göre oyun, dört oyuncuya kadar co-op desteği sunacak. Yani arkadaşlarınızla birlikte zombilere karşı mücadele verebileceksiniz. Öte yandan üs kurma ve kaynak yönetimi sistemi daha kapsamlı şekilde ele alınacak. Bu konuda birkaç yenilik göreceğiz. Ayrıca geliştiriciler, savaş sisteminin de epey üzerinde duruyor. Dolayısıyla yeni oyunda oyuncuları kaotik bir ortam beklediğini söyleyebiliriz.

Editörün Yorumu

Şahsen State of Decay 3'ün piyasaya sürüleceğine dair beklentim sıfırdı. Aradan geçen o kadar yıla rağmen neredeyse hiçbir gelişme yaşanmamıştı. Bu önemli duyuru, benim açımdan da oldukça şaşırtıcı oldu. 2018'de piyasaya sürülen State of Decay 2 çok beğenimi kazanmıştı.Bu son gelişmeyle birlikte State of Decay 3'ten yana beklentilerim de yeniden yükselişe geçmiş durumda. Umuyorum ki ilerleyen aylarda çok daha sevineceğimiz gelişmelerle karşımıza çıkmaya devam eder.