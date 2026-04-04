Bu Oyun Sizi Kutulu Oyun Dönemine Götürecek! Fragman Yayınlandı

Fiziksel kutulu oyunlar aldığımız dönemi hatırlıyor musunuz? Öyleyse bir oyunu takıp oynamanın nasıl bir his olduğunu biliyor olmalısınız. İşte sizi o günlere götürecek bir oyun geliştirildi. Boxroom isimli bu yeni yapım çok yakında piyasaya sürülecek ve size sahip olduğunuz oyunları nasıl saklayacağınızı belirlemenize olanak tanıyacak.

Boxroom Nasıl Bir Oyun Olacak?

Boxroom, Steam kütüphanenizi baz alacak bir oyun olacak. Simülasyon oyunları arasına katılmaya hazırlanan yapım, kütüphanedeki oyunların fiziksel kutulu sürümünü oyun içinde elinize alıp odadaki raflara dilediğiniz gibi yerleştirmenize imkân tanıyacak. Öte yandan oyunun kutusunu açtığınızda ilgili yapımın mağaza sayfasındaki görseller, kim tarafından geliştirildiği ve daha pek çok detay karşınıza çıkacak.

Bu oda tamamen size ait olacak. Dilediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz. Dahası, odanızı diğer oyuncularla paylaşabileceksiniz. Kütüphanenizde eğer sadece birkaç adet oyun varsa hemen hevesinizi alıp silebilirsiniz ama yüzlerce oyununuz varsa bunların her birini yerleştirmek epey zamanınızı alabilir. Bu arada şu an itibarıyla 20 binden fazla oyuncunun istek listesine eklediğini belirtelim. Yani oyun giderek popüler hâle geliyor. Piyasaya sürüldüğünde deneyecek çok fazla insan var.

Boxroom Ne Zaman Çıkacak?

Boxroom'un ne zaman piyasaya sürüleceği ile ilgili net bir tarih verilmedi fakat Steam sayfasına göre 2026 yılının ikinci çeyreğinde kesinlikle piyasaya sürülecek. Bu da en erken Nisan yani bu ay içinde veya Haziran ayında alıp oynayabileyeceğimiz anlamına geliyor. Elbette önceden denemek isteyenler varsa şu an demo sürümünü indirip oynayabilir.

Boxroom'un Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 7 SP1+

İşlemci: Intel Core i3-2100 / AMD FX-6300 veya daha iyisi

RAM: 2 GB

Ekran Kartı: Intel HD 4000 ya da eş değeri

DirectX: Sürüm 10

Depolama: 1 GB kullanılabilir alan

Boxroom'un Önerilen Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10 / 11

İşlemci: Intel Core i5 4690K / AMD Ryzen 5 1500x

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 1080 GTX / AMD RX 5700

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 2 GB kullanılabilir alan

Editörün Yorumu

Bir dönem Steam kütüphanemi sürekli olarak yeni oyunlar alarak büyütüyordum. Şu an 3.000 adede yakın oyunum bulunuyor. Bunların her birini raflara dizmenin ne kadar zor olacağını aşağı yukarı tahmin edebiliyorum. Muhtemelen hepsine zaman ayıramayacağım ama yine de denemekte fayda var.