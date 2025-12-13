Steam'de 2025'te Kaç Oyun Yayınlandı? İşte Detaylar

2025 yılını geride bırakmaya ve 2026 yılına girmeye hazırlandığımız bu günlerde, oyun sektörüne ilişkin istatistikler ortaya çıkmaya devam ediyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Steam mağazasında binlerce oyun oyuncular ile buluştu, ama her biri için mutlu bir sonun olmadığını söyleyebiliriz. Peki neden? Detaylar haberimizde sizi bekliyor.

Steam'de Binlerde Oyun Yayınlandı Ama Yüzler Gülmüyor

SteamDB sitesine yansıyan veriler gösteriyor ki, 19 bini aşkın sayıda oyun 2025 yılı içerisinde satışa sunulmuş. Bu rakamın 2024 yılında 18.558 ve 2023 yılında da 14.111 oyunun çıktığı düşünülür ise gayet muazzam bir sayı, ama netice birçok geliştirici ve yayıncı için yüz güldürücü olamadı. Çünkü, 2.229 kadarına hiçbir kullanıcı yorumu yapılmamış iken 9.327 kadarına gelen yorum ise on bile değil. Yani pek çok oyunun arada kaynayıp gittiğini söyleyebiliriz.

Mağaza genelinde büyük ve küçük bütçeli oyunların yanı sıra, üniversite bitirme projesi olarak hazırlanan, deneysel ve kalite açısından sorunlu oyunlar da bulunuyor. Çeşitlilik bir hayli fazla olması ve kullanıcılar tarafından belirlenen istatistikler, büyük potansiyeli olan oyunların gözlerden kaçmasına neden oluyor. Elbette Valve bu durumun önüne geçebilmek için çeşitli çözümler üretmeye çalışıyor olsa şimdilik başarılı olabilmiş gibi görünmüyor.

Geliştiriciler ve yayıncılar da geliştirdikleri oyunun kullanıcılar tarafından fark edilebilmesi için yoğun bir çaba sarf ediyorlar. Mesela indirim kampanyaları ve etiket odaklı çalışmalar bunlardan bazıları iken, mağaza tarafında ise keşif kuyruğu, kullanıcıların oynadıkları oyunlar ile benzerlik gösteren oyunlar için öneri sistemi ve Ekim ayında hayata geçirilen Kişisel Takvim bulunuyor.

Bakalım 2026 yılı içerisinde bu sorunu ortadan kaldıracak etkin çözümler üretilebilecek mi? SteamDB tarafından ortaya koyulan bu veriler karşısında Valve tarafından ne tür adımların atılacağı merak ediliyor. Bizler de gelişmeleri takipte olacağız.