Türkçe Korku Oyunu Ücretsiz Oldu! Fırsatı Kaçırmayın

Nostaljik hissiyat uyandıran oyunları oynamayı sever misiniz? Öyleyse sadece sınırlı bir süreliğine geçerli olan fırsatı kaçırmamanız gerekiyor. Piksel grafiklere sahip olan Just Ignore Them ücretsiz oldu. Özellikle macera ve korku türünü sevenlere hitap eden bu oyuna hiçbir ücret ödemeden hemen sahip olabilirsiniz.

Just Ignore Them Ücretsiz Sunuluyor

Just Ignore Them, Steam'de ücretsiz hâle geldi. Oyun, normalde 2.49 dolar fiyat etiketiyle satılıyor. Bu da şimdi kütüphanenize eklerseniz 106 TL tasarruf edeceğiniz anlamına geliyor. Piksel grafikli oyunlar arasında yer alan Just Ignore Them, 15 Aralık 2025 saat 10.00'da tekrardan ücretli hâle gelecek.

Oyunu eğer belirtilen tarihe kadar kütüphanenize eklerseniz ona sonsuza kadar sahip olabilirsiniz. Hemen yüklemenize gerek yok, bu işlemi oyun ücretli olduktan sonra dahi gerçekleştirebilirsiniz. Bu arada oyunda çalan müzikleri severseniz bunun için şu anda devam eden yüzde 50'lik indirim sayesinde 1.99 dolar (84 TL) yerine 0.99 (42 TL) dolara sunuluyor.

Just Ignore Them Fragmanı

Just Ignore Them Nasıl Bir Oyun?

Just Ignore Them, hikâye odaklı bir oyun olarak öne çıkıyor. Tıklamalarla ilerlediğiniz bu korku ve macera oyununun konusu ise canavarlar tarafından korkutulan sekiz yaşındaki küçük bir çocuğun etrafında dönüyor. Evden çalışan annesiyle birlikte yaşayan bu çocuğun yaşadığı korku dolu bir geceye tanıklık etmekle kalmıyor, kendinizi onun yerinde buluyorsunuz.

Birkaç saatlik bir hikâye sunan bu oyunda canavarların arkasındaki gizemi çözmeye çalışıyorsunuz. Her seçiminiz, oyunun sonunu değiştirme potansiyeli taşıyor. Size bir oyundan ziyade anlatım öncelikli bir deneyim sunan oyunun nasıl ilerleyeceğini belirlemek adına seçimlerinizi yapmadan önce iki kere düşündüğünüzden emin olun.

Just Ignore Them Minimum Sistem Gereksinimleri