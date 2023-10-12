Manhunt
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 1900.00 MB
- Üretici Rockstar Games
-
Oyun dünyasının en tartışmalı yapımlarından biri olan Manhunt’ı oynadınız mı? Eğer kendinize güveniyorsanız Manhunt’ı indirin ve kendinizi test edin.
Rockstar Games tarafından geliştirilen bir aksiyon/gizlilik oyunu olan Manhunt 2004 yılında çıkış yaptı. Oyun tarihinin en sansasyonel yapımlarından biri olan Manhunt pek çok ülkede yasaklanmıştı. Son derece vahşi bir oyun olan Manhunt adından da anlaşılacağı üzere bir “adam avlama” oyunuydu.
Oyunda kendini “yönetmen” olarak adlandıran birisi sürekli bizi birilerini öldürmemiz için yönlendiriyor. İdam cezasına çarptırılmış bir mahkum olan James Earl Cash’ı yönetiyoruz. Ölümden kurtulmak için tek şansımız karşımıza çıkan herkesi vahşice öldürmek. En rahatsız edici oyunlardan biri olan Manhunt korku öğelerin bulunduğu çarpıcı bir yapımdır.
Birbirinden Rahatsız Edici Bilgisayar Oyunları: Psikoloji Bozarlar!
Oyunlar iyidir, oyunlar güzeldir. Ancak bazı oyunlar vardır ki zamanında büyük tepki toplamış ve infial yaratmıştır. Bu oyunlar sansasyon etkisi yaratmıştır ve çeşitli topluluklar tarafından topa tutulmuştur.
Manhunt İndir
Hemen Manhunt indirin ve bu akıl almaz oyunu tecrübe edin. Karşınıza çıkan tüm çetelerin üyelerini öldürün ve sizi kaçıranların ne istediğini bulmaya çalışın.
Manhunt Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Yalnızca Microsoft Windows 2000/XP
- İşlemci: 1GHz Intel Pentium III ya da AMD Athlon işlemci ya da eş değeri
- Bellek: 512 MB RAM
- Ekran Kartı: 32 MB 3D kart
- DirectX Sürümü: Microsoft DirectX 8.1
- Sabit Sürücü: 2,3 GB sıkıştırılmamış boş sabit disk alanı
- Ses Kartı: Donanımsal konumsal sese sahip DirectX 8.1 uyumlu ses kartı
Korkutucu atmosfer
Gizlilik ve aksiyon iyi harmanlanmış
Oyun dünyasını çalkalamış, sansasyon yaratmış bir oyun
Oyundaki içerikler bazı kimseler için rahatsız edici olabilir
Günümüzde oynanış mekanikleri biraz eskimiş