Oyun dünyasının en tartışmalı yapımlarından biri olan Manhunt’ı oynadınız mı? Eğer kendinize güveniyorsanız Manhunt’ı indirin ve kendinizi test edin.

Kemal Tavus - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Rockstar Games tarafından geliştirilen bir aksiyon/gizlilik oyunu olan Manhunt 2004 yılında çıkış yaptı. Oyun tarihinin en sansasyonel yapımlarından biri olan Manhunt pek çok ülkede yasaklanmıştı. Son derece vahşi bir oyun olan Manhunt adından da anlaşılacağı üzere bir “adam avlama” oyunuydu.

Oyunda kendini “yönetmen” olarak adlandıran birisi sürekli bizi birilerini öldürmemiz için yönlendiriyor. İdam cezasına çarptırılmış bir mahkum olan James Earl Cash’ı yönetiyoruz. Ölümden kurtulmak için tek şansımız karşımıza çıkan herkesi vahşice öldürmek. En rahatsız edici oyunlardan biri olan Manhunt korku öğelerin bulunduğu çarpıcı bir yapımdır.

Manhunt İndir

Hemen Manhunt indirin ve bu akıl almaz oyunu tecrübe edin. Karşınıza çıkan tüm çetelerin üyelerini öldürün ve sizi kaçıranların ne istediğini bulmaya çalışın.

Manhunt Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Yalnızca Microsoft Windows 2000/XP

: Yalnızca Microsoft Windows 2000/XP İşlemci : 1GHz Intel Pentium III ya da AMD Athlon işlemci ya da eş değeri

: 1GHz Intel Pentium III ya da AMD Athlon işlemci ya da eş değeri Bellek : 512 MB RAM

: 512 MB RAM Ekran Kartı : 32 MB 3D kart

: 32 MB 3D kart DirectX Sürümü : Microsoft DirectX 8.1

: Microsoft DirectX 8.1 Sabit Sürücü : 2,3 GB sıkıştırılmamış boş sabit disk alanı

: 2,3 GB sıkıştırılmamış boş sabit disk alanı Ses Kartı: Donanımsal konumsal sese sahip DirectX 8.1 uyumlu ses kartı