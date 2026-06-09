En Çok Satılan PC Oyunları Açıklandı! 5 Günlük Oyun İlk 3'te

Valve, her hafta düzenli olarak Steam'de en çok satın alınan oyunları açıklamaya devam ediyor. Bu hafta yayınlanan listede öne çıkan oyun ise 5 Haziran 2026'da piyasaya sürülen bir yeniden yapım oldu. Alkimia Interactive tarafından geliştirilen oyun, tüm dünya genelinde satış miktarı ile önemli bir başarının altına imza attı.

Dünya, Steam'de En Çok Hangi Oyunları Satın Aldı?

Steam'de 2-9 Haziran 2026 tarihleri arasında dünya en çok Forza Horizon 6'yı satın aldı. Playground Games tarafından geliştirilen ve Xbox Game Studios tarafından geliştirilen yapım, ilk olarak 19 Mayıs 2026'da piyasaya sürüldü. Açık dünya oyunları arasında konumlanan yapım, haftalardır en çok satılanlar arasında ön sıralarda yer alıyordu. Bu hafta ise yeniden zirvede konumlanmış durumda.

Gothic 1 Remake, listeye damgasını vuran oyunlar arasında yer aldı. Rol yapma oyunları arasında yer alan bu yapımda çeşitli düşmanları alt etmeye çalışıyoruz. 2001 yapımı orijinal oyuna büyük ölçüde bağlı kalınan oyunda dövüş sistemi de bir hayli gelişti. Bu da oynanışı oldukça keyifli bir hâle getiriyor.

Türk Oyuncular, Steam'de En Çok Hangi Oyunlara Para Harcadı?

EA Sports FC 26 Forza Horizon 6 007 First Light Path of Exile 2 Resident Evil 4 Sons Of The Forest Resident Evil Requiem Rust Gothic 1 Remake Grand Theft Auto V Enhanced

Türk oyuncuların Steam'de en çok harcama yaptığı oyun, gerçekçi futbol oyunları arasında konumlanan EA Sports FC 26 oldu. Bu yapımda hem diğer oyunculara karşı ya da yanınızdaki arkadaşlarınızla maç yapabiliyor, çeşitli eğlence modları ile keyifli vakit geçirebiliyorsunuz. Valve'ın dijital yayın platformunda "karışık" (yüzde 55 kadarı olumlu) derecelendirmeye sahip olduğunu da not düşelim.

Dünyanın en çok satın aldığı ilk oyun Forza Horizon 6, Türk oyuncuların en çok harcama yaptığı ikinci oyun oldu. Bunu da James Bond'un ilk zamanlarını konu alan 007 First Light takip etti. 26 Mayıs 2026'da aksiyon oyunları arasına katılan bu yapım, Türkiye'de daha çok benimsenmiş gibi görünüyor.

Editörün Yorumu

Gothic 1 Remake, dünya genelinde çok fazla beklenen yapımlar arasında yer alıyordu. O yüzden henüz 5 günlük olmasına rağmen bu başarıyı elde etmesi çoğu oyuncu için pek de şaşırtıcı olmayacaktır. Türkiye'ye dönecek olursak, EA Sports FC 26, Türk oyuncuların şu an en çok oynadığı yapımlar arasında. Haftalardır en çok satılanlar arasında mutlaka yer alıyor ve hazır indirim başlamışken oyunun çok satılanlar listesinde daha da ön plana çıkacağını düşünüyorum.