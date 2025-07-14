Steam'in Arayüzü Baştan Aşağı Değişecek! Ekran Görüntüsü Paylaşıldı

En popüler dijital oyun mağazalarından biri olan Steam'in arayüzü ile ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı. Ortaya çıkan bilgilere göre Valve, Steam'in arayüzünde önemli bir değişiklik yapmaya hazırlanıyor. Yenilenen tasarıma dair ilk ekran görüntüsü paylaşıldı.

Steam'in Yeni Arayüzü Nasıl Görünecek?

Reddit üzerinden Steam'in yeni arayüzü ile ilgili bir ekran görüntüsü paylaşıldı. Bu görsele baktığımızda mağazanın ana sayfasında önemli bir değişiklik yapılacağını görüyoruz. Yenilenen tasarım sayesinde bazı sayfalara çok daha hızlı şekilde ulaşılabilecek.

Görselere göre yeni tasarımda Steam'in üst kısmında çeşitli kutucuklar yer alacak. Bu kutucuklar sayesinde mağazada gezinmek artık daha kolay hâle gelecek. Örneğin kullanıcılar, istek listelerini yalnızca bir tık ile görüntüleyebilecek.

Steam'de bazı oyunların ücretsiz demo sürümleri bulunuyor. Şu anda bu demolara ulaşmak biraz zaman alabiliyor. Yenilenen tasarımda ana sayfanın üst kısmından demo sayfasına erişilebilecek.

İstek listeleri ve demoların yanı sıra en çok satılan oyunlar, yeni çıkan oyunlar gibi sayfalara da çok hızlı bir şekilde ulaşılabilecek. Yeni arayüzün tüm kullanıcılara ne zaman sunulacağı ise henüz bilinmiyor. Valve konuya dair henüz resmî açıklama yapmadı.

Steam'in yeni arayüzünü beğendiniz mi? Sizce mevcut tasarım değişmeli mi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.