Oyuncuların En Çok Kullandığı Ekran Kartları Açıklandı

Valve, düzenli olarak her ay donanım ve yazılım anketinin sonuçlarını paylaşıyor. Steam kullanıcıları ile yapılan bu anketlerle birlikte oyuncular arasında en popüler ekran kartları ve işletim sistemleri dahil olmak üzere çeşitli istatistiki bilgiler belli oluyor. Şirket, son olarak Mayıs 2026'nın anket sonuçlarını paylaştı. Peki, oyuncular en çok hangi ekran kartını kullanıyor?

Oyuncular En Çok Hangi Ekran Kartlarını Kullanıyor?

Ekran Kartları Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs NVIDIA GeForce RTX 3060 4.28% 4.60% 4.10% 4.15% 4.02% NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU 3.99% 2.45% 4.04% 3.98% 3.99% NVIDIA GeForce RTX 4060 4.36% 7.46% 3.92% 4.05% 3.74% NVIDIA GeForce RTX 3050 3.03% 1.89% 3.14% 3.20% 3.28% NVIDIA GeForce RTX 5070 2.87% 9.42% 2.87% 3.01% 3.09% NVIDIA GeForce GTX 1650 2.75% 1.64% 2.74% 2.70% 2.70% NVIDIA GeForce RTX 5060 2.50% 6.72% 2.42% 2.71% 2.58% NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 2.74% 5.60% 2.50% 2.57% 2.45% AMD Radeon Graphics 2.27% 1.36% 2.40% 2.37% 2.42% NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 2.48% 2.62% 2.32% 2.42% 2.27%

Steam kullanıcıları ile yapılan donanım ve yazılım anketinin sonuçlarına göre oyuncuların Mayıs 2026 tarihinde en çok kullandığı ekran kartı yüzde 4,02 oran ile NVIDIA GeForce RTX 3060 oldu. Bu ekran kartı Ocak, Mart ve Nisan aylarında da zirvede konumlanmıştı. Kullanm oranı Ocak ayında yüzde 4,28, Mart ayında yüzde 4,10, Nisan ayında ise yüzde 4,15 seviyesindeydi.

İkinci sırada yüzde 3,99 kullanım oranı ile NVIDIA GeForce RTX 4060 laptop GPU, üçüncü sırada ise yüzde 3,74 kullanım oranı ile NVIDIA GeForce RTX 4060 bulunuyor. Bu ekran kartlarını yüzde 3,28 kullanım oranı ile NVIDIA GeForce RTX 3050, yüzde 3,09 kullanım oranı ile NVIDIA GeForce RTX 5070 takip etti.

En Çok Kullanılan İşletim Sistemleri Neler?

Sıra No İşletim Sistemi Kullanım Oranı 1 Windows 11 64 bit %69,76 2 Windows 10 64 bit %23,99 3 MacOS 26.4.1 64 bit %0,46 4 MacOS 26.3.1 64 bit %0,36 5 MacOS 26.5.0 64 bit %0,27 6 MacOS 26.2.0 64 bit %0,11 7 MacOS 26.3.0 64 bit %0,10 8 MacOS 15.7.4 64 bit %0.09 9 Windows 7 64 bit %0,07 10 MacOS 15.6.1 64 bit %0,07

Donanım ve yazılım anketinin sonuçlarına göre oyuncuların Mayıs 2026 tarihinde en çok kullandığı işletim sistemi Windows 11 64 bit oldu. Bu işletim sisteminin kullanım oranı yüzde 69,76 olarak açıklandı. İkinci sırada ise yüzde 23,99 kullanım oranı ile Windows 10 64 bit konumlandı. İki işletim sistemi arasında çok büyük bir fark mevcut.

Üçüncü sırada yüzde 0,46 kullanım oranı ile MacOS 26.4.1 64 bit, dördüncü sırada yüzde 0,36 kullanım oranı ile MacOS 26.3.1 64 bit, beşinci sırada ise yüzde 0,27 kullanım oranı ile MacOS 26.5.0 64 bit bulunuyor. Windows 7 64 bit ise yüzde 0,07 kullanım oranı ile dokuzuncu sırada yer alıyor.

En Çok Hangi RAM Kapasitesi Tercih Ediliyor?

Sıra No RAM Kapasitesi Kullanım Oranı 1 16 GB %41,14 2 32 GB %36,87 3 8 GB %7,82 4 64 GB %4,14 5 12 GB %2,54 6 24 GB %2,06 7 4 GB %1,48 8 48 GB %1,17 9 60 GB %0,97 10 64 GB üzeri %0,62

Donanım ve yazılım anketinin sonuçlarına göre oyuncuların Mayıs 2026 tarihinde en çok kullandığı RAM kapasitesi 16 GB bulunuyor. Bu RAM kapasitesinin kullanım oranı yüzde 41,14 olarak açıklandı. İkinci sırada yüzde 36,87 kullanım oranı ile 32 GB, üçüncü sırada ise yüzde 7,82 kullanım oranı ile 8 GB yer alıyor.

Listenin dördüncü sırasında yüzde 4,14 kullanım oranı ile 64 GB, beşinci sırada ise yüzde 2,52 kullanım oranı ile 12 GB konumlandı. Bu RAM kapasitelerini yüzde 2,06 kullanım oranı ile 24 GB takip etti. Yedinci sırada yüzde 1,487 kullanım oranı ile 4 GB, sekizinci sırada ise yüzde 1,17 kullanım oranı ile 48 GB bulunuyor.

Editörün Yorumu

2026 yılının nisan ayına ait ankette Windows 10 kullanım oranı yüzde 67,76 seviyesindeydi. Mayıs ayına ait ankette bu kullanım oranının 23,99'a kadar düştü. Bunun en büyük nedeni muhtemelen Windows 10'un güncelleme desteğinin sona ermiş olmasıdır. Ekran kartı tarafında ise zirvede NVIDIA GeForce RTX 3060'ın yer alması dikkatimi çekti. Bu ekran kartı, satışa sunulmasının üzerinden yıllar geçmesine rağmen üst sıralarda yer almaya devam ediyor.