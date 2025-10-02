Oyuncuların En Çok Tercih Ettiği Ekran Kartları Belli Oldu

Oyun dünyasının en önemli şirketlerinden biri olan Valve, Steam Donanım Anketi'ni paylaştı. Bununla birlikte en popüler ekran kartları dahil olmak üzere çeşitli istatistiki bilgiler belli oldu. Paylaşılan rapora göre NVIDIA'nın RTX 4060 ekran kartı zirvede konumlanarak önemli bir başarının altına imza attı.

Steam Anketine Göre En Popüler Ekran Kartları (Eylül 2025)

NVIDIA GeForce RTX 4060 laptop GPU: %4,84 kullanım oranı NVIDIA GeForce RTX 3060: %4,41 NVIDIA GeForce RTX 4060: %4,25 NVIDIA GeForce RTX 3050: %3,07 NVIDIA GeForce GTX 1650: %3,02 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti: %2,92 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti: %2,63 NVIDIA GeForce RTX 3070: %2,41 NVIDIA GeForce RTX 3060 laptop GPU: %2,40 AMD Radeon Graphics: %2,20

Valve tarafından paylaşılan Steam Donanım Anketi'nin sonuçlarına göre 2025 yılının eylül ayında en popüler ekran kartı NVIDIA GeForce RTX 4060 laptop GPU yer aldı. Bu ekran kartının kllanım oranı yüzde 4,84 olarak açıklandı. Bu oran, ağustos ayında yüzde 4,62, temmuz ayında ise yüzde 4,43 seviyesindeydi.

Oyuncuların en çok tercih ettiği ekran kartları listesinin ikinci sırasında NVIDIA GeForce RTX 3060 konumlandı. NVIDIA tarafından üretilen bu ekran kartının kullanım oranı eylül ayında yüzde 4,41 olarak açıklandı. Bu oran, ağustos ayında 4,79, temmuz ayında ise yüzde 4,62'ydi.

NVIDIA GeForce RTX 4060, yüzde 4,25 oran ile üçüncü sırada konumlandı. Bu oranın ağustos ayında yüzde 4,85, temmuz ayında ise yüzde 4,39 seviyesinde olduğu belirtildi. Bu ekran kartını yüzde 3,07 oran ile NVIDIA GeForce RTX 3050, yüzde 3,02 oran ile NVIDIA GeForce GTX 1650 takip etti.

Altıncı sırada yüzde 2,92 kullanım oranı ile NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti, yüzde 2,63 kullanım oranı ile NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti bulunuyor. Bu ekran kartlarını yüzde 2,41 kullanım oranı ile NVIDIA GeForce RTX 3070 takip etti. Listede ayrıca NVIDIA GeForce RTX 3060 laptop GPU da yer aldı.

Eylül ayında en popüler işletim sistemlerinin ilk srıasınad Windows 11 64 bit yer aldı. Bu işletim sisteminin kullanım oranı yüzde 63,04 olarak açıklandı. İkinci sırada yüzde 32,18 oran ile Windows 10 64 bit bulunuyor. Listede yüzde 0,07 kullanım oranıyla Windows 7 64 bit de yer aldı.