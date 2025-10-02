Zam Sonrası Microsoft'a Tepkiler Büyüyor! Game Pass Sayfası Çöktü

Game Pass abonelik ücretlerine dünya genelinde zam yapıldı. Bunun üzerine oyuncular, Microsoft'a tepki olarak aboneliklerini iptal etmeye başladı. Bu işlemi o kadar çok kullanıcı gerçekleştirdi ki Microsoft'un Game Pass sayfası çöktü. Game Pass kullanıcıları ise bir süre boyunca aboneliklerini iptal edemedi.

Game Pass Aboneliğinin İptal Sayfası Çöktü

Game Pass aboneliklerine büyük bir zam uygulandı. Türkiye'de ise önceki fiyatla arada neredeyse bir uçurum oluştu. Öyle ki en çok tercih edilen abonelik planı Ultimate'in fiyatı aylık 309 TL'den 799 TL'ye yükseldi. Arada 490 TL'lik bir fark söz konusu. Oyuncuların yeni zamla birlikte aboneliklerini sürdürmek için 490 TL daha fazla ödemesi gerekiyor.

Game Pass'in ismi değişen ve önemli bir avantajını kaybeden planları da oldu. Core isimli abonelik Essential, Standard isimli abonelik ise Premium olarak adlandırıldı. Bu abonelikler, Xbox tarafından yayınlanan yayınlanan yeni oyunlara 12 ay içinde erişim sağlarken Ultimate ise Xbox'ın yanı sıra çoğu üçüncü taraf oyuna çıktığı ilk günden itibaren erişme imkânı sunuyor.

Essential için 269 TL, Premium içinse 409 TL fiyat etiketi belirlendi ancak kullanıcıların Game Pass kullanmasının en önemli sebeplerinden birinin sayısı sürekli artan en iyi Game Pass oyunlarına erişmek olduğu göz önünde bulundurulursa şu anda aralarından seçilebilecek en iyi plan Ultimate olarak görülüyor. Diğer aboneliklerse çok daha az avantaj sağlıyor.

Tüm bunların geri alınmasını isteyen oyuncular, Microsoft'a seslerini duyurmak için Xbox Game Pass üyelik iptali işlemini gerçekleştirmeye başladı. Kısa süre içinde o kadar çok abonelik iptali gerçekleştirilmeye çalışıldı ki bunun sonucunda Game Pass aboneliğini iptal etme sayfasını hizmet veremez hâle geldi. Bu da kullanıcıların aboneliğini iptal edememesine neden oldu.

Sorun kısa bir süre içinde çözüme kavuşturuldu ve kullanıcılar hâlâ aboneliklerini iptal etmeye devam ediyor. İlerleyen aylarda Game Pass abonelerinin sayısında nasıl bir değişiklik meydana geleceği ise büyük bir merak konusu. Ancak oyuncuların şu anki eğilimi göz önünde bulundurulduğunda abone sayısının giderek azalması muhtemel görünüyor.