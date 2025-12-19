Steam Kış İndirimi 2025 Başladı: İşte Dikkat Çeken Oyunlar

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi, bu yılı da indirimler ile kapatıyoruz. Epic Games, GOG, PlayStation, Ubisoft ve Xbox mağazalarında başlayan kış indirimlerinin ardından, sıra Valve mağazasına da geldi. Dün itibarıyla Steam Kış İndirimi 2025 başladı. Detaylar haberimizde.

Steam Mağazasındaki Beklenen Bir Diğer İndirim Dönemi Başladı

5 Ocak 2026 Perşembe günü TSİ 21:00 sıralarında sona erecek olan indirim sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. En üstte sıralanan oyunlara ek olarak, hemen altında da 'Öne Çıkan Büyük İndirimler' bulunuyor. Sayfanın aşağılarına indiğimiz zaman, hayatta kalma, basit eğlence, yarış, zengin hikaye, simülasyon, korku, aksiyon, rol yapma ve macera dahil oyun türlerine göre ayrılmış farklı kategoriler ve sayfanın geneli için de % 10 ile % 90 arası indirimler söz konusu.

Size sunacağımız öncelikli önerimizlerden ilki, Cyberpunk 2077. Esas fiyatı 44.99 USD olup, % 65 indirimle 15.74 USD (672.41 TL) karşılığında alabilirsiniz. İçeriğinde Phantom Liberty olan Ultimate sürümü ise % 53 indirimle 28.96 USD (1.237,17 TL).

Hades II de tercih edebileceğiniz bir başka oyun olabilir. % 25 indirimle 11.24 USD (480.17 TL). İçeriğinde müzik albümleri ile her iki oyunun da bulunduğu Hades + Hades II paketi ise % 41 indirimle 17.26 USD (737.34 TL)

Eğer PvPvE oyunları seviyorsanız, Hunt: Showdown 1896 oyununu kaçırmayın. % 55 indirimle 6.74 USD (287.93 TL). Oyunun Starter sürümü de eş değer orandaki bir indirimle 8.99 USD (384.05 TL), The Nutcracker paketi % 48 indirimle 17.94 USD (766.39 TL) ve Collector's sürümü ise % 43 indirimle 112.13 USD (4.790,19 TL).

Size öncelikli olarak önerebileceğimiz yukarıdaki oyunların haricinde, mağazanın kampanya sayfasında karşımıza çıkan aşağıdaki oyunlara da göz atabilirsiniz:

The Witcher 3: Wild Hunt – % 90 indirimle 2.99 USD (127.73 TL)

Rust – % 50 indirimle 9.49 USD (405.41 TL)

Stardew Valley – % 40 indirimle 3.59 USD (153.36 TL)

God of War Ragnarök – % 33 indirimle 33.49 USD (1.430,69 TL)

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl – % 40 indirimle 25.79 USD (1.101,74 TL)

Warhammer 40,000: Space Marine 2 – % 60 indirimle 15.99 USD (683,09 TL)

V Rising – % 55 indirimle 8.09 USD (345.60 TL)

Tomb Raider Definitive Survivor Trilogy – % 90 indirimle 3.59 USD (153.36 TL)

METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER - % 40 indirimle 19.79 USD (845.42 TL)

The Long Dark – % 66 indirimle 4.92 USD (210.18 TL)

Green Hell – % 90 indirimle 1.24 USD (52.97 TL)

Six Days in Fallujah – % 35 indirimle 7.79 USD (332,78 TL)

Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition – % 80 indirimle 19.99 USD (853,97 TL)

The Last of Us Part I – % 50 indirimle 29.99 USD (1.281,17 TL)

Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition – % 70 indirimle 11.99 USD (512.21 TL)

Frostpunk 2 – % 40 indirimle 12.59 USD (537.84 TL)

EA SPORTS FC 26 – % 60 indirimle 27.99 USD (1.195.73 TL)

Grand Theft Auto V Enhanced – % 50 indirimle 14.99 USD (640.37 TL)

Tiny Glade – % 25 indirimle 5.99 USD (225.89 TL)

Total War: PHARAOH – % 75 indirimle 4.74 USD (202.49 TL)

The Casting of Frank Stone – % 67 indirimle 4.61 USD (196.93 TL)

Football Manager 2026 – % 10 indirimle 44.99 USD (1.921,97 TL)

ARK: Survival Ascended – % 50 indirimle 22.49 USD (960.77 TL)

Back 4 Blood – % 90 indirimle 5.99 USD (255.89 TL)

Hogwarts Legacy – % 90 indirimle 5.99 USD (255.89 TL)

Baldur’s Gate 3 – % 25 indirimle 26.24 USD (1.120.97 TL)

Assassin’s Creed Origins – % 90 indirimle 4.79 USD (204.62 TL)

Oyun indirimlerinin haricinde, Steam Hediye Kartları, Puan Dükkanı için Kış İndirimi 2025 ögeleri, günlük olarak keşif kuyrukları tamamlamanız durumunda kazanacağınız hediye çıkartmalar da sizi bekliyor.

Son olarak, 3 Ocak 2026 Cumartesi günü 21:00 sıralarında sona erecek olan 2025 Steam Ödülleri için de oyunuzu kullanmayı ihmal etmeyin. On bir kategorinin her birinde oy kullanarak özel çıkartmalar kazanabileceğinizi söylemeden de geçmeyelim.