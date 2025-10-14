Yüzlerce Oyunu Ücretsiz Oynama Fırsatını Kaçırmayın!

Steam Next Fest etkinliği başladı. Bu etkinlik, geliştirilme aşamasındaki korkudan aksiyona maceradan simülasyona kadar yüzlerce oyunun demo sürümünü oynama fırsatı sunuyor. Oyuncular bu sayede satın almak istedikleri oyunları demo aracılığıyla herhangi bir ücret ödemeden oynayabiliyor.

Steam Next Fest'te Ücretsiz Oyun Fırsatı Sunuldu

Next Fest etkinliği, 20 Ekim 2025 Pazartesi günü TSİ 20.00'de sona erecek. Belirtilen tarihe kadar çok sayıda oyunun demo sürümünü ücretsiz şekilde oynayabilirsiniz. Demosu yayınlanan oyunlar arasında Sheltered from the Storm, Conquest Tactics : Realm of Sin, Painkiller ve Luminary dahil yüzlerce yapım mevcut.

Demoyu yüklemek için yalnızca birkaç adım uygulamanız yeterli oluyor. Bunun için ilk olarak Steam'i açın ve üyelik bilgilerinizle hesabınıza giriş yapın. Bir sonraki adımda Steam ana sayfasının üst kısmında bulunan Next Fest'e tıklayın. Açılan sayfa üzerinden oynamak istediğiniz oyuna tıklayın ve "Demoyu yükle" seçeneğini seçin.

Steam sayfasının üst kısmında "Size Özel", "Türe Göre", "Temaya Göre" ve "Özelliğe Göre" dahil çeşitli sekmeler yer alıyor. Seçtiğiniz sekmeye göre çeşitli filtreleme seçenekleri bulunuyor. Bu sekmeler ve filtreleme seçenekleri, yeni oyunlar keşfetmenize yardımcı oluyor. Dolayısıyla bu özellik, oyunculara büyük kolaylık sunuyor.

Etkinlik yalnızca satışa sunulmaya hazırlanan oyunların demo sürümleri ile sınırlı değil. Next Fest'te pek çok geliştirici, canlı yayınlar yapıyor. Bu yayınlar esnasında geliştiricilere çeşitli sorular sorabilir ve böylece oyunlar hakkında merak ettiğiniz soruların cevabını alabilirsiniz. Yayınlara ulaşmak için Next Fest sayfasındaki "Canlı Yayınlar" sekmesine tıklamanız yeterli.

Steam'de ayrıca Assassin's Creed hayranlarının kaçırmaması gereken bir indirim fırsatı da bulunuyor. Assassin's Creed Black Flag'in Gold sürümü 31.99 dolar (1.337 TL) yerine 9.59 dolar (401 TL) fiyat etiketiyle saıtlmaya başlandı. Bu sürümde oyunun yanı sıra üç farklı DLC yani indirilebilir içerik mevcut.