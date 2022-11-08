Hikayeli oyunlardan en iyisi olan Assassin’s Creed IV Black Flag yeni bir macera ile oyuncuların karşısına geliyor.

Abdullah Yılmaz - 4 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Parkur oyunlarının en iyi olan Assassin’s Creed serisinin Black Flag oyunu korsanlığın altın çağı olarak kendini tanıtmaktadır. Açık dünya oyunları arasında en çok oynanan oyunlardan biri olan Assassin’s Creed IV Black Flag indirenler tarafından oldukça olumlu yorumlar almış durumdadır.

Küçük isyanlar büyük isyanlara dönüşebilir. Kanun tanımayan kişiler kendi ülkelerini kurmuş durumdalar. 18. yüzyılda geçen oyun, savaşı ister istemez çekmektedir. Ne olursa olsun savaş sizi bulacaktır.

Assassin’s Creed IV Black Flag İndir

Yağmalamadan tutun öldürmeye kadar birçok görevi yerine getireceğiniz Assassin’s Creed IV Black Flag, açık dünyayı keşfetmenizi de istemektedir. Öyle ki birçok kişi Assassin’s Creed oyunlarının grafiklerini sevmekte kimileri oyunu sadece grafikleri için oynamaktadır. Hatta 75’ten fazla yerin keşfedilmesi birçok etkileyici atmosfer ile karşılaşacağımızı söylüyor.

Suikast kolay gibi görülebilir. Fakat, düşmanlar bir o kadar zor olduğu için savaşmaktan başka bir çareniz yok. Sen de haydutları bir bir aşman gereken Assassin’s Creed IV Black Flag oyununu indirebilirsin.

Assassin’s Creed IV Black Flag Sistem Gereksinimleri

İşlemci: Intel Core i5 (2.5 GHz) ya da AMD phenom ıı x4 940

Intel Core i5 (2.5 GHz) ya da AMD phenom ıı x4 940 RAM: 4 GB

4 GB Ekran kartı: Nvidia GeForce GTX 470 veya AMD Radeon HD 5850

Nvidia GeForce GTX 470 veya AMD Radeon HD 5850 Depolama: 30 GB