Battlefield 6, Sizi Tek Tıkla Büyük Sorundan Kurtaracak

Battlefield 6'nın piyasaya sürülmesinin üzerinden bu yana sadece üç gün geçmesine rağmen rekor üzerine rekor kırmaya devam ediyor. Oyuncular ise Battlefield 6'nın önemli özelliklerini çoktan keşfetmeye başladı. Yeni ortaya çıkan bir özellik ise oyuncuları büyük bir sorundan kurtaracak gibi görünüyor.

Battlefield 6'da Campaign Kaldırma Seçeneği Olacak

BobNetworkUK tarafından X (eski adıyla Twitter) üzerinden paylaşılan yeni bir ekran görüntüsüne göre Battlefield 6'nın hikâye modunu tamamladıktan sonra oyun size bunu kaldırmanız için bir seçenek sunacak. Bu seçeneği kullanmayı tercih etmeyenler ise oyunu oynamaya devam edebilecek ancak çoğu oyuncunun kaldırma yönünde bir tercihi olacağı tahmin ediliyor.

Battlefield oyunlarının arasına yeni katılan Battlefield 6'nın campaign modu gerek seslendirme gerek ara sahneler gerek harita gibi detaylarla birlikte depolama alanında zaten önemli bir yer kaplıyor. Bu da yeterince yüksek kullanılabilir depolama alanına sahip olmayan oyuncular için ciddi dezavantaj oluşturuyor.

Oyuncular, oyunu bitirdikten sonra campaign modunu kaldırarak depolama alanından ciddi oranda tasarruf etme imkânı elde edecek. Ayrıca çoğu oyuncunun bir oyunu bitirdikten sonra geri dönüp tekrar oynamadığını da belirtmek gerekiyor. Bunun yerine Battlefield 6'nın asıl satın alınma sebebi olan multiplayer yani çok oyunculu versiyonuna geçiş yapıyorlar. Dolayısıyla campaign moduna da gerek duyulmuyor.

Bu arada bilmeyenler için Battlefield 6'nın hikâye modu, recruit, normal, veteran ve hardcore olmak üzere dört farklı zorluk seviyesinden birini seçmenize olanak tanıyor. Oyuncuların tamamlaması gereken dokuz adet görev yer alıyor. Bu görevler, çok oyunculu modun yanında biraz daha düşük etkiye sahip olsa da size yine özlediğiniz Battlefield deneyimini sunmayı başarıyor.

Campaign modunun genel olarak daha düşük tempolu olduğu söylenebilir. Karakterler de oyuncuların hafızasına kazınacak şekilde tasarlanmamış gibi görünüyor. Bütün bunları bir arada topladığımızda hikâye tarafını çok oyunculu moda geçişi kolaylaştıran bir alıştırma süreci olarak yorumlamak mümkün.

