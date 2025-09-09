En Sevilen Simülasyon Oyunlarında %90'a Varan İndirim!
Steam'de çok sevilen simülasyon oyunlarından bazılarının fiyatı, Siyaset Simülatörleri Festivali kapsamında oldukça düştü. İşte indirimli oyunlar!
Steam'de Siyaset Simülatörleri Festivali başladı. Bu indirimle birlikte Age of History II, King Of The Castle, Tropico 6, Beholder ve Crusader Kings III dahil olmak üzere çok sayıda oyunun fiyatı düştü. Kısa bir süreliğine geçerli olan etkinlik, 15 Eylül'de sona erecek.
Steam'de Siyaset Simülatörleri Festivali Başladı
Bir ülkenin geleceğini şekillendirdiğiniz en iyi simülasyon oyunlarından bazıları, Siyaset Simülatörleri Festivalı kapsamında Steam'de yüzde 90'a varan indirime girdi. Steam'deki %90'a varan indirimle beraber Beholder'in fiyatı 7.79 dolardan 0.77 dolara geriledi. Beholder 2 fiyat etiketi ise %85 indirimle 9.29 dolar yerine 1.39 dolar olarak güncellendi.
Rebel Inc: Escalation oyunu için %70 indirim yapıldı ve fiyatı 7.99 yerine 2.39 oldu. Fiyatında ciddi düşüş olan bir diğer oyunlar arasında Crusader Kings 3 de yer aldı. Paradox Development Studio tarafından geliştirilen oyun, %50 indirimle beraber 14.99 dolar fiyat etiketiyle güncellendi. Önceden fiyatı 29.99 dolardı.
Long Live The Queen, %70 indirimle 5,79 dolardan 1.73 dolara gerilerken A Game of Thrones: The Board Game - Digital Edition'ın fiyatı 10.49 dolardan 3.67 dolara düştü. Tropico 6'nın fiyatı 39.99 dolardan 13.99 dolara düşerken Suzerain ise %70 indirim sayesinde 9.49 dolar yerine 2.84 dolar fiyat etiketine sahip hâle geldi.
%40 indirime giren King's Orders, şu anda 7.99 dolar yerine 4.79 dolara satılırken China: Mao's legacy'nin fiyatı ise 3.99 dolardan 1.59 dolara geriledi. Political Arena, %20 indirimle 7.99 dolar fiyat etiketi yerine 6.39 dolara satılmaya başlandı. Headliner: NoviNews'in fiyatı ise %50 indirimle beraber 7.99 dolardan 3.99 dolara düştü.
Steam'de İndirime Giren Simülasyon Oyunları
|Oyun Adı
|Normal Fiyatı
|İndirimli Fiyat
|İndirim Oranı
|Yes, Your Grace
|10.49 dolar
|1.57 dolar
|%85
|Yes, Your Grace 2: Snowfall
|13.49 dolar
|12.14 dolar
|%10
|Beholder
|7.79 dolar
|0.77 dolar
|%90
|Rebel Inc: Escalation
|7.99 dolar
|2.39 dolar
|%70
|Lawgivers II
|12.49 dolar
|10.61 dolar
|%15
|The Political Process
|14.99 dolar
|11.24 dolar
|%25
|Age of History II
|3.49 dolar
|2.33 dolar
|%33
|King Of The Castle
|5.79 dolar
|2.89 dolar
|%50
|Plutocracy
|12.49 dolar
|9.36 dolar
|%25
|Democracy 3
|12.49 dolar
|4.24 dolar
|%66
|We. The Revolution
|10.49 dolar
|3.35 dolar
|%68
|Political Arena
|7.99 dolar
|6.39 dolar
|%20
|Headliner: NoviNews
|7.99 dolar
|3.99 dolar
|%50
|Crisis in the Kremlin: The Cold War
|4.49 dolar
|4.04 dolar
|%10
|A Game of Thrones: The Board Game - Digital Edition
|10.49 dolar
|3.67 dolar
|%65
|Long Live The Queen
|5.79 dolar
|1.73 dolar
|%70
|King's Orders
|7.99 dolar
|4.79 dolar
|%40
|China: Mao's legacy
|3.99 dolar
|1.59 dolar
|%60
|Crusader Kings III
|29.99 dolar
|14.99 dolar
|%50
|Tropico 6
|39.99 dolar
|13.99 dolar
|%65
|Democracy 4
|13.50 dolar
|4.59 dolar
|%66
|Suzerain
|9.49 dolar
|2.84 dolar
|%70
|House of Legacy
|8.49 dolar
|7.21 dolar
|%15
|Beholder 2
|9.29 dolar
|1.39 dolar
|%85
