The Planet Crafter, uzay temalı hayatta kalma oyunları arasında yerini alıyor. Arkadaşlarınızla veya tek başınıza gezegene giriş yapın, kaynak toplayın ve gezegeni dünyalaştırın!

Berkcan Aktürk - 5 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Arkadaşlarınızla birlikte gezegenlerde hayatta kalmaya çalıştığınız The Planet Crafter'da, kaynak toplayın, üssünüzü oluşturun ve gezegeni dünyalaştırmaya çalışın. 10 kişiye kadar birlikte oynayabildiğiniz bu oyun, basitleştirilmiş grafikleri ve aynı zamanda zengin bir atmosferi oyunculara sunuyor.

Bulunduğunuz gezegeni yaşanılabilir hale getirmek için hayatta kalmalı ve etrafınızdaki her şeyi keşfetmelisiniz. Bu tür oyunlarda aranan tek nokta aslında kaynak toplama mekanikleridir. Ardından yapmanız gereken üs ve çeşitli inşalar, oyunun temelini oluşturan büyük unsurlardır. Tabii tüm bu hayatta kalma mekaniklerine size saldırması mümkün olan yaratıkları da unutmamışlar.

Hayatta kalmanıza yardımcı olacak ekipmanlar, kaynaklar ve sağlıksal eşyalar üretmelisiniz. Tahmin edeceğiniz üzere hiçbir oksijen belirtisi bulunmayan bu gezegeni yaşanılabilir hale getirmek ve solunulabilir biyofer oluşturmak sizin elinizde.

The Planet Crafter İndir

The Planet Crafter, oyunculara adapte olması gereken bir gezegen vermekten ziyade gezegeni dünyalaştırmaya yönelik mekanikleri içerisinde barındırıyor. Oyuncular adapte olmuyor, sadece gezegeni kendisine adapte ediyor. Bunu yapmak için de gezegeni ısıtmalı, oksijeni ve basıncı artırmalı, yeni yaşam formları ortaya çıkarmalı ve gezegeni yeşilleştirmelisiniz.

Bu tür ısı ve basınç ayarlamalarını yapmak için çeşitli makineler inşa edin ve vahşi gezegende hayatta kalın. Evet, arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz eğlenceli bir hayatta kalma oyunu olan The Planet Crafter'ı indirerek, siz de kendi üssünüzü inşa edebilir ve bilinmeyen bu gezegende kendi koloninizi oluşturabilirsiniz.

Not: The Planet Crafter, 1.0 sürümüyle oyuncularla buluştu. Lakin eğer oyunu satın almadan deneyimlemek istiyorsanız, Steam Sayfasındaki demo sürümünü indirebilirsiniz.

The Planet Crafter İndir