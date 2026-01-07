Ücretsiz Oyun Türkiye'yi Salladı! Steam'de En Çok Satanlar Açıklandı

Steam, 30 Aralık 2025 - 6 Ocak 2026 tarihleri arasında Türkiye'de en çok satan oyunları açıkladı. Peki zirvede hangi yapım yer aldı? İşte sıralama!

Emir Yasin Bolat
Emir Yasin Bolat
· 2 dk okuma süresi

⚡ Önemli Bilgiler

  • 30 Aralık 2025 - 6 Ocak 2026 tarihleri arasında Steam Türkiye'de en çok satan oyunlar açıklandı.
  • Counter-Strike 2, zirveye adını yazdırdı.
  • ARC Raiders ise ikinci oldu.

Türkiye ile birlikte dünya genelinde en popüler dijital oyun mağazalarından Steam, her hafta düzenli olarak güncellediği en çok satanlar listesini yeniledi. Böylelikle 30 Aralık 2025 - 6 Ocak 2026 tarihleri arasında ülkemizde en popüler yapımlar gözler önüne serildi. İşte sıralama!

Steam Türkiye'de En Çok Satanlar (30 Aralık 2025 - 6 Ocak 2026)

Steam'in paylaştığı listenin ilk sırasında Counter-Strike 2 yer alıyor. Ücretsiz olarak oynanabilen popüler FPS yapımı, uzun süredir zirvedeki yerini koruyor. Aylar boyunca birinciliği kimseye kaptırmayan oyunun bu başarısının arkasındaki en önemli etken ise bedava olması.

Listenin ikinci sırasında ARC Raiders bulunuyor. Bir önceki hafta üçüncü sırada yer alan oyun, yükseliş göstererek ikinciliğe yerleşti. Üçüncülükte ise bir basamak gerileyen EA SPORTS FC 26 yer alıyor. Onları sırasıyla PUBG: BATTLEGROUNDS, Euro Truck Simulator 2 ve yüzde 30 indirimle dikkat çeken Battlefield 6 takip ediyor.

Listenin devamında Red Dead Redemption 2 ve Kingdom Come: Deliverance 2 gibi popüler yapımlar bulunurken, Rust ve GTA 5 de her zamanki gibi üst sıralardaki yerlerini korumayı başarıyor. Öte yandan World of Warships, Baldur's Gate 3, ELDEN RING ve Mount & Blade 2: Bannerlord da sıralamada öne çıkan oyunlar arasında.

30 Aralık 2025 - 6 Ocak 2026 tarihleri arasında Steam Türkiye'de en çok satan oyunlar şu şekilde sıralandı:

Sıra Oyun Fiyat
1 Counter-Strike 2 Ücretsiz
2 ARC Raiders 39,99 dolar
3 EA SPORTS FC 26 69,99 dolar
4 PUBG: BATTLEGROUNDS Ücretsiz
5 Euro Truck Simulator 2 10,09 dolar
6 Battlefield 6 48,99 dolar
7 Red Dead Redemption 2 59,99 dolar
8 Kingdom Come: Deliverance 2 44,99 dolar
9 Rust 18,99 dolar
10 Grand Theft Auto 5 Enhanced 29,99 dolar
11 World of Warships Ücretsiz
12 Baldur's Gate 3 34,99 dolar
13 ELDEN RING 39,99 dolar
14 Mount & Blade 2: Bannerlord 19,99 dolar
15 Forza Horizon 5 32,78 dolar
16 Sons Of The Forest 14,99 dolar
17 eFootball Ücretsiz
18 RV There Yet? 4,49 dolar
19 Black Desert 0,49 dolar
20 Detroit: Become Human 31,99 dolar

Epic Games'in Bedava Dağıttığı Oyun, Steam'de İndirime Girdi!
OYUN

Epic Games'in Bedava Dağıttığı Oyun, Steam'de İndirime Girdi!

Epic Games Store tarafından geçtiğimiz günlerde ücretsiz olarak dağıtılan Hogwarts Legacy, Steam'de indirime girdi. Peki fiyatı ne kadar düştü?

ÖNE ÇIKAN HABERLER

YENİ HABERLER