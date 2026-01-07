Ücretsiz Oyun Türkiye'yi Salladı! Steam'de En Çok Satanlar Açıklandı

Türkiye ile birlikte dünya genelinde en popüler dijital oyun mağazalarından Steam, her hafta düzenli olarak güncellediği en çok satanlar listesini yeniledi. Böylelikle 30 Aralık 2025 - 6 Ocak 2026 tarihleri arasında ülkemizde en popüler yapımlar gözler önüne serildi. İşte sıralama!

Steam Türkiye'de En Çok Satanlar (30 Aralık 2025 - 6 Ocak 2026)

Steam'in paylaştığı listenin ilk sırasında Counter-Strike 2 yer alıyor. Ücretsiz olarak oynanabilen popüler FPS yapımı, uzun süredir zirvedeki yerini koruyor. Aylar boyunca birinciliği kimseye kaptırmayan oyunun bu başarısının arkasındaki en önemli etken ise bedava olması.

Listenin ikinci sırasında ARC Raiders bulunuyor. Bir önceki hafta üçüncü sırada yer alan oyun, yükseliş göstererek ikinciliğe yerleşti. Üçüncülükte ise bir basamak gerileyen EA SPORTS FC 26 yer alıyor. Onları sırasıyla PUBG: BATTLEGROUNDS, Euro Truck Simulator 2 ve yüzde 30 indirimle dikkat çeken Battlefield 6 takip ediyor.

Listenin devamında Red Dead Redemption 2 ve Kingdom Come: Deliverance 2 gibi popüler yapımlar bulunurken, Rust ve GTA 5 de her zamanki gibi üst sıralardaki yerlerini korumayı başarıyor. Öte yandan World of Warships, Baldur's Gate 3, ELDEN RING ve Mount & Blade 2: Bannerlord da sıralamada öne çıkan oyunlar arasında.

30 Aralık 2025 - 6 Ocak 2026 tarihleri arasında Steam Türkiye'de en çok satan oyunlar şu şekilde sıralandı: