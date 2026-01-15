Herkes Bu Oyunu Oynuyor! Türkiye'de En Çok Satanlar Açıklandı

Steam, geçtiğimiz hafta Türkiye’de en çok satan oyunları paylaştı. Böylece 6-13 Ocak tarihleri arasında oyuncuların kütüphanelerine en fazla eklediği yapımlar netlik kazandı. Peki Türk oyuncular hangi oyunlara ilgi gösterdi? İşte Steam Türkiye’de haftanın en çok satanları...

Steam Türkiye'de En Çok Satan Oyunlar (6-13 Ocak 2026)

Counter-Strike 2 PUBG: BATTLEGROUNDS ARC Raiders EA SPORTS FC 26 Battlefield 6 eFootball Arena Breakout: Infinite Where Winds Meet World of Warships Euro Truck Simulator 2 Rust Dota 2 Football Manager 26 Black Desert RV There Yet? StarRupture Grand Theft Auto 5 Enhanced PEAK Dead by Daylight Knight Online

Paylaşılan listenin zirvesinde Counter-Strike 2 yer aldı. Valve’ın popüler FPS oyunu uzun süredir sahip olduğu liderliğini geçen hafta da sürdürdü. Görünen o ki Counter-Strike 2 birinciliği bırakmayacak. Battle royale türündeki PUBG: BATTLEGROUNDS ikinci sırada yer alırken, onu kısa süre önce çıkış yapan hayatta kalma oyunu ARC Raiders ve futbol oyunu EA SPORTS FC 26 takip etti.

Listenin devamında Battlefield 6, eFootball, Arena Breakout: Infinite, Where Winds Meet, World of Warships, Euro Truck Simulator 2, Rust, Dota 2 ve Football Manager 26 gibi yapımlar bulunuyor. Ayrıca Black Desert, RV There Yet?, StarRupture, GTA 5, PEAK, Dead by Daylight ve Knight Online da Türkiye’de en çok satan oyunlar arasında yer aldı.

