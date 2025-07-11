4057 TL Değerindeki 5 Oyun Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu

Microsoft ve Steam, kaçırılmayacak bir kampanya sunuyor. Kampanya kapsamında beş oyun kısa süreliğine ücretsiz hâle geldi. Bu oyunlar sayesinde hafta sonu boyunca keyifli vakit geçirebilirsiniz.

Xbox ve Steam'de Beş Oyun Ücretsiz Oldu

Xbox'ta "Free Play Days" kapsamında MLB The Show 25, Polterguys: Possession Party, RollerCoaster Tycoon 3: Complete Edition ve Blasphemous bedava oldu. MLB The Show 25 ve Polterguys: Possession Party'i tüm Xbox oyuncuları oynayabilir.

Diğer oyunlara erişebilmek için Xbox Game Pass'in Ultimate, Standart veya Core aboneliğine sahip olmak gerekiyor. Kampanya 13 Temmuz 2025 tarihinde sona erecek.

Steam'de ise Shovel Knight Pocket Dungeon bedava oldu. Bu oyunu üç gün boyunca (14 Temmuz 2025) ücretsiz oynayabilirsiniz. Eğer kampanya sona erdikten sonra oyunları oynamaya devam etmek isterseniz satın almanız gerekiyor.

Aksiyon macera ve bulmaca oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden Shovel Knight Pocket Dungeon yüzde 75 oranında indirime girdi. Oyun kampanya kapsamında 12,49 dolardan (501 TL) 3,12 dolara (125 TL) düştü.

Xbox'ta Ücretsiz Olan Oyunlar Nasıl Oynanır?

Xbox mağazasını açın.

Oyunun sayfasını görüntüleyin.

"Denemeyi Yükle" butonuna basın.

Bunu yaptığınızda oyun indirilmeye başlayacaktır.

Steam'de Shovel Knight Pocket Dungeon Ücretsiz Nasıl Oynanır?