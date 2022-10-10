Gezegeni kötülerden kurtamak için mücadele vermen gerekiyor! Blasphemous canvarlardan ve ruhlardan kaçmanı istemekte. Savaşa hazır mısın?

Abdullah Yılmaz - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Dünyayı kurtarmak sizin elinize kalmış ve birçok zorlu engeli geçmek oldukça yorucu gözüküyor. Kendi yeteneklerinizi yükseltebileceğiniz Blasphemous, canavarları ve patronların askerlerini öldürebileceğiniz ve dünyayı kurtarmanız için size bir şans vermekte.

Blasphemous İndir

Duvardan duvara altlayabileceğiniz, zorlu mücadelelerde elinizdeki kılıç ile şövalyeleri, haydutları kılıcınız ile öldürmeniz ve canavarları geçmeniz gerekiyor.

Özel güçlerinizin bulunduğu ancak rakiplerinizin çok fazla olduğu Blasphemous oyunu, dezavantajları arasında Türkçe dil desteğinin bulunmamasıdır. Bu aslında büyük bir dezavantaj sayılabilir. Çünkü konusu ile öne çıkan oyunda oyuncular Türkçe anlatım da beklemektedirler.

Oyunun her yaş için uygun olmadığını ve şiddet içerikli bir oyun olduğunu hatırlatmak isteriz. Ayrıca oyunda yalnız başınıza olmadığınızı söyleyelim. Öyle ki bazı ruhlar sizlere yardım teklif edebilir veya para karşılığı ticaret yapabilir. Siz ise hayatta kalmak ve dünyayı kurtarmak için yetenekleriniz eğitimlerinizi güçlendirmeniz gerekiyor.

Oyunun zevkli kısımlarından biri her şeyin hazır halde sunulmaması. Bu yolda tek başınıza güçlenmeniz ve yeteneklerinizi geliştirmeniz gerekiyor. Dinamikleri iyi olan Blasphemous’u indirip kurduğunuz zaman anlayabilirsiniz.

İlk olarak her şeyin kolay gözükmesi sizi yanıltmasın çünkü gezegeni kurtarmak hiç kolay değil! Özellikle ruhların, canavarların olduğu ve onlar ile savaşmanız gerektiği bir oyun kendini zaten zor bir oyun olduğunu belirtiyor.

Blasphemous indirirseniz cihazınızda çok fazla alan kaplamadığını ve düşük sistemli olduğu için bilgisayarınızı yormayacağını görebilirsiniz. Hikayesinin ve atmosferinin iyi olduğu böyle bir oyunun düşük sistem gereksimlerine sahip olması en büyük avantajları arasında yer almaktadır.

Dünyayı saran bu lanetten kurtarabilecek bir oyun arıyorsanız 2 boyutlu bu oyuna bir göz atmanızı tavsiye ederiz.

Blasphemous Sistem Gereksinimleri

İşlemci: Intel Core i5-750, AMD Phenom II x4 945

Intel Core i5-750, AMD Phenom II x4 945 RAM: 4 GB

4 GB Ekran kartı: GeForce GTX 650, Radeon HD 5770

GeForce GTX 650, Radeon HD 5770 Depolama: 4 GB