Yüzlerce Oyunda %80'e Kadar İndirim! 2700 TL'lik Yapım Bile Sadece 500 TL

Microsoft, Xbox Deals Unlocked etkinliğini resmen başlattı. 2025'in en iyi oyunlarından kök salmış efsanelere kadar onlarca oyunda %80'e kadar varan indirim kampanyaları tanımlandı. Çıkışıyla oyun dünyasını sallayan The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, futbol simülasyonu sevenlerin gözdesi EA SPORTS FC 25, ütopik hayatta kalma serisi Fallout 76'ya kadar çok geniş bir yelpazede oyunlar sunuluyor.

Yeni Çıkan Oyunlarda %45 İndirim Var

Kampanyada kapsamında hem geçmişten, hem de bu sene çıkış yapan pek çok oyunu uygun fiyata bulabilirsiniz. Örneğin daha yeni çıkmış olan Call of Duty: Black Ops 6'da %45'lik bir indirim söz konusu. Ayrıca Diablo IV: Vessel of Hatred, WWE 2K25 ve South of Midnight gibi güncel yapımlar da kampanyada yer bulmuş durumda.

Kampanya dahilindeki birkaç oyun ve tanımlanan indirim kampanyaları şöyle:

Resident Evil Village Gold Edition – 49,99$ yerine 14,99$ (%70 indirim)

– 49,99$ yerine 14,99$ (%70 indirim) The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered — 49,99$ yerine 39,99$ (%20 indirim)

— 49,99$ yerine 39,99$ (%20 indirim) Starfield Premium Edition – 99,99$ yerine 59,99$ (%40 indirim)

– 99,99$ yerine 59,99$ (%40 indirim) EA SPORTS FC™ 25 Standart Sürüm — 69,99$ yerine 13,99$ (%80 indirim)

— 69,99$ yerine 13,99$ (%80 indirim) It Takes Two - Digital Version – 39,99$ yerine 11,99$ (%70 indirim)

– 39,99$ yerine 11,99$ (%70 indirim) Alan Wake 2 Deluxe Edition – 79,99$ yerine 31,99$ (%60 indirim)

– 79,99$ yerine 31,99$ (%60 indirim) Fallout 76 – 39,99$ yerine 9,99$ (%75 indirim)

– 39,99$ yerine 9,99$ (%75 indirim) Dragon Age: The Veilguard – 69,99$ yerine 34,99$ (%50 indirim)

Xbox Deals Unlocked Oyunları Nasıl Satın Alınır?

Bu devasa indirim kampanyasından yararlanmak için Xbox çevrimiçi mağazasına giriş yapmanız yeterli. Listede hoşunuza gidebilecek, dikkat çeken yapımlar yer alıyor ancak web sitesinde bundan çok daha fazlası bulunuyor. 20'den fazla Call of Duty oyununda en düşük kampanya %50 indirim olarak tanımlanmış. Aynı durum Assassin's Creed serileri için de geçerli.

Siz de oyun kütüphanenizi genişletmek istiyorsanız bu fırsatı kaçmadan önce değerlendirebilirsiniz. Xbox Deals Unlocked kampanyası 23 Haziran'a kadar devam edecek.