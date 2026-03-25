Binlerce TL Tasarruf Ettiren Oyun Hizmetine Ucuz Abonelikler Geliyor

Microsoft tarafından sunulan abonelik hizmeti Game Pass için geçen yılın sonuna doğru büyük bir zam yapıldı. Sunulan oyun yelpazesi göz önünde bulundurulduğunda hâlâ oldukça uygun fiyata sahip olduğunu söylemek mümkün olsa da önceki abonelik planlarına göre artık eskisi gibi her oyuncu tarafından ucuz bulunmuyor.

Bu fiyatların herkese hitap etmediğinin farkına varan yönetim, Game Pass aboneliğini yeniden gözden geçirmeye başladı. Xbox yönetiminin başına geçen Asha Sharma, söz konusu abonelik hizmetinin daha uygun fiyatlı hâle getirmeyi planlıyor. Bu doğrultuda çok daha uygun fiyatlı abonelik planları geliyor.

Yeni Game Pass Abonelikleri Nasıl Fiyata Sahip Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre Game Pass için yeni abonelik planları sunulacak. Bunlar şu an sunulan abonelik planlarının altında konumlanacak. Yani oyuncuların arasında seçim yapabileceği daha çok abonelik planı olacak. Fiyat konusunda mevcut planlara göre çok daha uygun olacağı belirtiliyor. Bu hamle ile Game Pass'in daha geniş bir kitle tarafından erişilebilir duruma getirilmesi hedefleniyor.

Mevcut Game Pass Abonelikleri Neler Sunuyor?

Game Pass için şu an temelde üç abonelik planı sunuluyor. En düşük fiyat etiketine sahip olan Essential, Xbox konsolu ve PC'de 50'den fazla oyuna erişim, konsolda çevrim içi çok oyunculu oyun oynama, League of Legends ve Call of Duty: Warzone gibi oyunlar için avantajlar sağlıyor.

Premium planı, Essential'dan farklı olarak Xbox konsolu ve PC'de 200'den fazla oyuna erişim imkânı sağlıyor. Xbox tarafından yayınlanan yeni oyunlar ise lansmandan itibaren 12 içide kütüphaneye ekleniyor. Call of Duty: Warzone ve League of Legends gibi oyunlar için avantajlar elde etmenize olanak tanıyor. Bu planda da konsolda çevrim içi çok oyunculu oyun oynayabiliyorsunuz.

Ultimate sürümünün Essential ve Premium'un sunduğu tüm avantajlara ek olarak Xbox konsolu ve PC'de 400'den fazla oyuna erişim, Xbox tarafından yayınlanan yeni oyunlar ve üçüncü taraf oyunlar da dahil olmak üzere çıktığı gün oynanabilecek yeni oyunlar da dahil olmak üzere birçok artısı bulunuyor. Ayrıca PC'ye özel Game Pass sürümü de mevcut. Bununla da yüzlerce bilgisayar oyununa erişebiliyorsunuz.

Mevcut Game Pass Aboneliklerinin Fiyatı Ne Kadar?

Xbox Game Pass Essential: 269 TL

Xbox Game Pass Premium: 409 TL

Xbox Game Pass Ultimate: 799 TL

PC Game Pass: 449 TL

Editörün Yorumu

Daha uygun fiyatlı Game Pass aboneliklerinin yolda olması oldukça önemli bir gelişme fakat mevcut planların altında konumlanması durumunda avantaj açısından daha sınırlı olabileceğini unutmamak gerekiyor. Eğer mevcut planların avantajları artırılmazsa yeni planlar bizim açımızdan pek bir anlam ifade etmeyecektir.

Söylentiye göre şu an Netflix ve Microsoft ortaklığı gündemde. Game Pass ile birlikte Netflix aboneliğinin de sunulması gibi olasılıklar üzerinde duruluyor. Belki bu avantajla birlikte ilgi çekici olabilir ama Game Pass'in hitap ettiği kitle ile Netflix'in kitlesi aynı değil, o yüzden bu senaryoda bile beklentileri karşılamasını düşük bir ihtimal olarak görüyorum.