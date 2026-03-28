Steam'deki Oyun Fiyatları Epey Düşebilir! Yeni Sisteme Geçildi

Steam, geliştiricilere yönelik yeni bir duyuru yayınladı. Bu duyuruda oyuncuları da yakından ilgilendiren bir düzenlemeye yer verildi. Şimdiye kadar geliştiricilere fiyat konusunda tek bir yol gösterme eğiliminde olan şirket, son düzenlemeden sonra bunu üç seçenekle güncelliyor. Türk oyuncular, yeni sistemle birlikte daha uygun fiyata oyunlar alıp oynayabilir.

Steam'in Fiyat Düzenlemesi Ne Anlama Geliyor?

Steam artık geliştiricilere aralarından tercih yapabileceği üç farklı fiyat dönüştürme yöntemi sunuyor. Bu yöntemler dövüz kuruyla dönüştürme, satın alma gücüyle dönüştürme, çok değişkenli dönüştürmeyi içeriyor. Her birinin oyunculara farklı bir yansıması oluyor. Örneğin geliştiriciler eğer döviz kuruyla dönüştürmeyi tercih ederse oyun fiyatı direkt belirlenen dolar kurundan geçerli oluyor.

Türk oyuncularını ilgilendiren kısım, ikinci yöntem yani satın alma gücüyle dönüştürme yöntemi. Steam, burada alım gücü ile ilgileniyor. Buradaki mantık "A ülkesindeki bir oyuncu ile C ülkesindeki bir oyuncu aynı parayı kazanmıyor. Öyleyse fiyatı ona göre düzenlemelisin" üzerine kurulu. Şirket, alım gücünün de kamuya açık verilerden yararlanılarak belirlendiğini ifade ediyor.

Üçüncü yöntem biraz daha karışık. Hem kur hem alım gücü hem de hedef bölgedeki diğer eğlence fiyatlarının hesaba katılmasıyla belirlenen bir fiyatı ifade ediyor. Bir öncekine en yakın yöntem olduğunu söylemek mümkün. Fiyat karşılaştırması söz konusu olduğunda satın alma gücüyle dönüştürme yönteminden hemen sonra gelerek en uygun ikinci fiyat olarak öne çıkıyor.

Steam'deki Oyun Fiyatları Ne Kadar Düşer?

Steam'deki oyun fiyatlarının ne kadar düşeceği tamamen geliştiricilere bağlı. Steam, bu konuda bir dayatma politikası izlemiyor. Yani geliştiriciler hâlâ istediği yolu tercih etmekte özgür fakat bütün senaryoları göz önünde bulundurarak bir oyunun fiyatının aşağı yukarı ne kadar düşeceğini tahmin edebiliriz.

Bilindiği üzere şu an Türkiye, MENA bölgesi için geçerli olan fiyatlandırmaya bağlı kalıyor. Platform tarafından paylaşılan örnek tabloya göre 5.99 dolarlık bir oyun eğer sadece döviz kuruna göre fiyat belirlenirse aynı kalıyor, herhangi bir indirim olmuyor. Çok değişkenli dönüştürme tercih edildiğinde ise bu fiyat 3.99 dolara düşüyor. Satın alma gücü tercih edildiğinde ise 1.45 dolarlık bir fiyat ortaya çıkıyor ki bu, neredeyse dörtte bir fiyatı anlamına geliyor.

Steam, Türkiye'ye Özel Fiyatlandırmayı Neden İptal Edilmişti?

Hatırlayacak olursanız bir zamanlar Steam'de fiyatlar doğrudan TL olarak görünüyordu. Örneğin dolar 20 TL civarındayken Steam bunu bize bunun neredeyse yarısını yansıtıyordu. Böylece X ülkesinde bize göre pahalı olan oyunu ucuza satın almak mümkün hâle geliyordu. Valve, bir süre sonra bu politikasından vazgeçti. Bunun arkasındaki en önemli sebep ise sistemin kötüye kullanılması oldu.

Yurt dışındaki kullanıcılar, Türkiye'deki fiyatların çok daha düşük olduğunu fark ettikten sonra kendilerini sanki Türkiye'de yaşıyorlarmış gibi gösterdi. Bu, geliştiricilerin de oldukça zarar etmesine neden oldu. Şirket, bunun üzerine TL üzerinden fiyatlandırmayı bırakıp daha yüksek fiyatlı oyunlar görmemize neden olan sisteme geçti.

Editörün Yorumu

Steam'in fiyatlandırma politikası dolayısıyla Türk oyuncular yıllardır oldukça yüksek fiyata oyunlar alıyor. Bugün bir Cyberpunk 2077 oynamak istediğinizde 44.99 doları yani 1.999 TL'yi gözden çıkarmanız gerekiyor. Yeni sistemle birlikte gelen alım gücüyle dönüştürme yöntemi eğer geliştiriciler tarafından benimsenirse şu an olduğundan çok daha ideal fiyata oyun alabiliriz ama ben çok değişkenli dönüştürmenin daha çok tercih edileceğini düşünüyorum. Yine uygun fiyatlı oyunlar görürüz ama ütopik sayılar görmeyi beklememek gerek.