PS5'ten Sonra Sıra Xbox'ta! Yeni Zam Yolda Olabilir

Sony, geçtiğimiz gün PlayStation konsolları için zam kararı aldı. Bununla birlikte PlayStation 5, PlayStation 5 Pro ve PlayStation Portal'ın fiyatında büyük bir artış meydana geldi. Yeni fiyatlar, 2 Nisan'dan sonra uygulanacak olmakla birlikte PS5 Slim'in diskli sürümü 549.99 dolar yerine 649.99 dolar, PS5 Slim Digital 499.99 dolar yerine 599.99 dolara satılacak. Arada 100 dolarlık bir fark söz konusu.

Diğer yandan 749.99 dolarlık PS5 Pro 150 dolarlık zamla beraber 899.99 dolara, 199.99 dolarlık PlayStation Portal ise 50 dolarlık zamla birlikte 249.99 dolara satılmaya başlanacak. Henüz Türkiye'deki fiyatlara olan yansıması kesinleşmedi ancak hesaplarımıza göre PS5 Slim'in diskli sürümü 49.999 TL, dijital sürümü ise 45.999 TL'ye satılabilir. Öte yandan PS5 Pro'nun fiyatı 69.999 TL, PS Portal ise 18.999 TL olabilir.

PlayStation tarafında ortaya çıkan tablo, oyuncular açısından oldukça can sıkıcı görünüyor. Ne var ki konsollardaki zamlar sadece bununla da sınırlı kalmayacak. Microsoft'un oyun konsolu Xbox ile Nintendo Switch 2 için de yeni zamların yolda olduğu iddia edildi.

Xbox ve Nintendo Switch 2 İçin Ne Zaman Zam Yapılacak?

Microsoft, 2025 yılında zaten fiyat konusunda değişikliğe gitmişti fakat sektörde neler olup bittiğini yakından takip ediyorsanız muhtemelen bu konsolları geliştirmek için kullanılan donanımların maliyetlerinde büyük artış olduğunu duymuşsunuzdur. İşte bu artan maliyetlerden dolayı Xbox Series X / S için 2026 yılında yine bir zam yapılabileceği ileri sürüldü.

Nintendo tarafındaysa bir hayli soru işareti var. Şirket, yeni oyun konsolunu piyasaya sürdüğü dönemde oyuncuları (veya diğer bir deyişle müşterilerini) kaçırmamak için zam yapmamayı tercih etti. Sorun şu ki bellek krizi ve diğer maliyetler katlanarak artarken fiyat artışı kaçınılmaz olarak görülüyor. Henüz net bir tarih yok fakat Nintendo'nun şu an her bir Switch 2 satışından 50 dolara yakından zarar ettiği tahmin ediliyor. Durum kritik olduğu için bu zam, ilerleyen aylarda da yapılabilir, yarın da yapılabilir.

Oyun Konsolu Fiyatları Neden Artıyor?

Oyun konsollarının (ve diğer cihazların) fiyatının artmasının arkasındaki en büyük sebeplerden biri, dünya genelinde devam eden bellek krizi. Bunun başlıca sebebi ise yapay zeka devlerinin kendi veri merkezlerini kurmak için hiç olmadığı kadar büyük bir talep oluşturması. Microsoft, Sony ve Nintendo gibi şirketler eğer aynı fiyattan müşterilere satış yapmayı sürdürürse birkaç yıl içinde inanılmaz zarar edecek.

Dev şirketler, bu durumun önüne geçmek adına maliyet artışını oyun konsollarının fiyatına yansıtmayı seçiyor. Dolayısıyla yeni bir konsol alacak olan kişiler de daha yüksek ücret ödemek zorunda kalıyor. Oyuncular, konsol yerine PC'ye geçmeyi düşünebilir fakat 2026 yılı itibarıyla bir oyun bilgisayarına sahip olmak, geçen yıllara göre oldukça maliyetli hâle geldi. Hatta konsollardan bile kötü bir tablo olduğunu söylemek mümkün.

Editörün Yorumu

PlayStation 5 tarafındaki gelişmeler oldukça can sıkıcı fakat bunların yaşanacağını zaten biliyorduk. Sony'nin oyun konsollarının zamlı fiyatları henüz Türkiye'de geçerli değil ama eli kulağında sayılır. Bunların üzerine bir de Xbox Series X / S ve Nintendo Switch 2 için yeni zamlar yapılırsa oyun oynamak artık lüks hâle gelebilir.