Steam'de Yılın En İyileri Seçiliyor! Oyunuzu Kullanmayı Unutmayın

Valve tarafından belirlenmiş olan Steam Ödülleri 2025 adayları açıklandı. Eş zamanlı olarak iki hafta kadar sürecek oylama da başladı. Katılımda bulunmayı ihmal etmeyin. Detaylar haberimizde.

Steam Ödülleri 2025 İçin Nihai Oylama Başladı

2016 yılından bu yana her sene düzenlenen Steam Ödülleri, işleyiş olarak iki aşamadan oluşuyor. İlk aşamada, oylama için bir dizi kategori belirliyor Valve ve kullanıcılar da her bir kategori için Steam mağazasında bulunan bir oyunu seçiyor. Sonrasında ise gösterilen adaylıkları gözden geçirilerek son oylama için her bir kategori için ilk beş oyunu belirliyor. İkinci aşama ise tahmin edebileceğiniz üzere kazananların belirleneceği aşama oluyor.

Steam Kış İndirimleri 2025 ile eş zamanlı olarak başlayan Steam Ödülleri 2025 için oylamaları, 3 Ocak 2026 Cumartesi günü 21:00 sıralarında sona erecek. Katılımda bulunmak isterseniz, oyunuzu buradan verebileceksiniz. Oylama süresince, oy verdiğiniz bir kategori için size özel bir Steam Ödülleri çıkartması verilecek. Belirlenen kategoriler ve bu kategorilerde yer alan oyunlar için aşağıya bakabilirsiniz.

Yılın Oyunu Ödülü

ARC Raiders

Dispatch

Hollow Knight: Silksong

Clair Obscur: Expedition 33

Kingdom Come: Deliverance 2

Yılın En İyi VR Oyunu Ödülü

Le Mans Ultimate

The Midnight Walk

Emissary Zero

F1 25

Pavlov

Aşk ile Devam Ettirilen Ödülü

Rust

HELLDIVERS 2

Baldur's Gate 3

No Man's Sky

Dota 2

Steam Deck'te En İyi Oyun Ödülü

BALL x PIT

CloverPit

Digimon Story Time Stranger

Deep Rock Galactic: Survivor

Hades II

Arkadaşlarla Daha Zevkli Ödülü

Schedule I

PEAK

Battlefield 6

R.E.P.O.

Split Fiction

Üstün Görsel Stil Ödülü

FINAL FANTASY VII REBIRTH

Silent Hill f

ENA: Dream BBQ

DOOM: The Dark Ages

My Little Puppy

En Yenilikçi Oynanış Ödülü

Escape from Duckov

Europa Universalis V

ARC Raiders

Blue Prince

Mage Arena

Kötü Olduğunuz En İyi Oyun Ödülü

Marvel Rivals

Path of Exile 2

Hollow Knight: Silksong

Elden Ring Nightreign

Where Winds Meet

En İyi Oyun Müziği Ödülü

Marvel's Spider-Man 2

Tokyo Xtreme Racer

Clair Obscur: Expedition 33

DELTARUNE

Rift of the NecroDancer

Üstün Zengin Hikâye Ödülü

No, I'm not a Human

Dispatch

Dying Light: The Beast

Kingdom Come: Deliverance II

The Last of Us™ Part II Remastered

Arkanıza Yaslanın ve Rahatlayın Ödülü