Steam'de Yılın En İyileri Seçiliyor! Oyunuzu Kullanmayı Unutmayın
2016 yılından bu yana süren geleneğin yeni ayağı başladı. Steam Ödülleri 2025 oylamasına katılmayı unutmayın. İşte detaylar...
⚡ Önemli Bilgiler
- Steam Ödülleri 2025 için kazananların belirleneceği nihai tur başladı.
- On bir farklı kategorinin her birinde beş aday, oyuncuların oylarını bekliyor.
- Vereceğiniz her bir oya karşılık özel çıkartma elde edebileceksiniz.
Valve tarafından belirlenmiş olan Steam Ödülleri 2025 adayları açıklandı. Eş zamanlı olarak iki hafta kadar sürecek oylama da başladı. Katılımda bulunmayı ihmal etmeyin. Detaylar haberimizde.
Steam Ödülleri 2025 İçin Nihai Oylama Başladı
2016 yılından bu yana her sene düzenlenen Steam Ödülleri, işleyiş olarak iki aşamadan oluşuyor. İlk aşamada, oylama için bir dizi kategori belirliyor Valve ve kullanıcılar da her bir kategori için Steam mağazasında bulunan bir oyunu seçiyor. Sonrasında ise gösterilen adaylıkları gözden geçirilerek son oylama için her bir kategori için ilk beş oyunu belirliyor. İkinci aşama ise tahmin edebileceğiniz üzere kazananların belirleneceği aşama oluyor.
Steam Kış İndirimleri 2025 ile eş zamanlı olarak başlayan Steam Ödülleri 2025 için oylamaları, 3 Ocak 2026 Cumartesi günü 21:00 sıralarında sona erecek. Katılımda bulunmak isterseniz, oyunuzu buradan verebileceksiniz. Oylama süresince, oy verdiğiniz bir kategori için size özel bir Steam Ödülleri çıkartması verilecek. Belirlenen kategoriler ve bu kategorilerde yer alan oyunlar için aşağıya bakabilirsiniz.
Yılın Oyunu Ödülü
- ARC Raiders
- Dispatch
- Hollow Knight: Silksong
- Clair Obscur: Expedition 33
- Kingdom Come: Deliverance 2
Yılın En İyi VR Oyunu Ödülü
- Le Mans Ultimate
- The Midnight Walk
- Emissary Zero
- F1 25
- Pavlov
Aşk ile Devam Ettirilen Ödülü
- Rust
- HELLDIVERS 2
- Baldur's Gate 3
- No Man's Sky
- Dota 2
Steam Deck'te En İyi Oyun Ödülü
- BALL x PIT
- CloverPit
- Digimon Story Time Stranger
- Deep Rock Galactic: Survivor
- Hades II
Arkadaşlarla Daha Zevkli Ödülü
- Schedule I
- PEAK
- Battlefield 6
- R.E.P.O.
- Split Fiction
Üstün Görsel Stil Ödülü
- FINAL FANTASY VII REBIRTH
- Silent Hill f
- ENA: Dream BBQ
- DOOM: The Dark Ages
- My Little Puppy
En Yenilikçi Oynanış Ödülü
- Escape from Duckov
- Europa Universalis V
- ARC Raiders
- Blue Prince
- Mage Arena
Kötü Olduğunuz En İyi Oyun Ödülü
- Marvel Rivals
- Path of Exile 2
- Hollow Knight: Silksong
- Elden Ring Nightreign
- Where Winds Meet
En İyi Oyun Müziği Ödülü
- Marvel's Spider-Man 2
- Tokyo Xtreme Racer
- Clair Obscur: Expedition 33
- DELTARUNE
- Rift of the NecroDancer
Üstün Zengin Hikâye Ödülü
- No, I'm not a Human
- Dispatch
- Dying Light: The Beast
- Kingdom Come: Deliverance II
- The Last of Us™ Part II Remastered
Arkanıza Yaslanın ve Rahatlayın Ödülü
- Chill with You : Lo-Fi Story
- PowerWash Simulator 2
- Slime Rancher 2
- Megabonk
- RV There Yet?