SteamOS Artık Steam Deck Dışında da Kullanılabilecek

Valve, SteamOS'u üçüncü taraf el konsolları için lisanslamaya başlıyor. İlk örnek, Lenovo'nun yeni Legion Go S modeli olacak.

Bu cihaz CES 2025'te duyuruldu ve "Powered by SteamOS" versiyonuyla birlikte görücüye çıkacak. Bu model Valve'ın popüler Steam Deck'ini çalıştıran aynı işletim sistemi olan SteamOS ile donatılmış durumda.

Valve, Legion Go S'in tanıtımına ek olarak, diğer el konsolları için SteamOS'un beta sürümünü yayınlayacağını duyurdu. Böylece kullanıcılar SteamOS'u başka cihazlara da yükleyerek test edebilecek.

Valve'ın blog yazısındaki açıklama şöyle:

SteamOS'un diğer el konsollarında deneyimi geliştirecek bir beta versiyonu üzerinde çalışıyoruz. Kullanıcılar bu sürümü indirip kendileri deneyebilecek.

Lenovo Legion Go S: Hafif ve Geliştirilmiş Tasarım

Legion Go S, 2023 yılında piyasaya sürüldü. Bu versiyonu, Legion Go modelinden bir tık daha hafif olarak öne çıkıyor.

Daha kompakt tasarıma sahip olmasına rağmen içindeki performans iyileştirmeleriyle göz dolduruyor. Ancak bu cihaz, Lenovo'nun bir sonraki nesil el konsolu değil.

Lenovo, AMD Z2 Extreme APU ile güçlendirilecek olan ve şu anda prototip aşamasında bulunan Legion Go 2'yi de geliştirmeye devam ediyor.